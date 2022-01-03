Байден и Зеленский снова созвонились. О чем говорили?

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели очередной разговор на фоне возможного обострения российской агрессии.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет Громадське, передает NNS.

Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки заявила, что уже со следующей недели начнутся мероприятия по двустороннему диалогу по стратегической стабильности через Совет НАТО-Россия и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Президент США в очередной раз подтвердил поддержку Украины и «дал четко понять», что Соединенные Штаты и их союзники «дадут решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину.

Также в США подчеркнули свою приверженность принципу «ничего об Украине без Украины» и заявили о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.

Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с Байденом совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации. Также говорили о реформах и деолигархизации, указывает президент в Twitter.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії 🇺🇦,🇺🇸 та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Напомним, перед этим разговором с Зеленским Байден снова провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если в начале декабря разговор глав США и России на фоне стягивания российских войск к границам Украины продлился два часа, то 31 декабря президенты говорили всего 50 минут.

По итогам этого разговора стороны остались на своих позициях: в Белом доме настаивали на уменьшении напряженности с Украиной и предупреждали о «решительном ответе», в Кремле требовали утверждения так называемых гарантий безопасности со стороны США и НАТО и заявили, что Байден обещал не размещать в Украине ударное наступательное вооружение.