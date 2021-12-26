5 историй украинских звезд, которые стали жертвами домашнего насилия

Жестокость встречается нам на каждом шагу. Множество украинские женщины страдают от насилия в семье и даже звезды не стали исключением – 5 историй украинских звезд, ставших жертвами домашнего насилия.

Об этом NNS узнал из сообщения Novyny.LIVE.

Оксана Байрак

Украинский кинорежиссер Оксана Байрак столкнулась с ужасающей жестокостью в самом начале семейной жизни. Новоиспеченный муж в качестве “свадебного подарка” устроил ей сотрясение мозга.

“После свадьбы мой муж неожиданно поднял на меня руку: он ударил меня в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга. В эту же секунду он перестал быть моим мужем по факту. Де-юре наш брак длился еще полгода, он валялся у меня в ногах и просил прощения. Но я сказала твердое “нет”, потому что невозможно, чтобы мужчина поднимал на женщину руку”, поделилась звезда своей историей.

Гайтана

Певица Гайтана стала жертвой настоящего домашнего тирана. Когда она все же смогла убежать от него – бывший не пожелал отпускать певицу просто так. Дело дошло до найма охраны и заявления в полицию.

“Однажды я наняла охранника. Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, собрав вещи я навсегда исчезла из его жизни. Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой”, призналась Гайтана.

Оля Полякова

Звезда украинской сцены Оля Полякова долго терпела жестокое отношение, потому что искренне любила мучителя. А вот когда она смогла уйти от него – мужчина сжег квартиру Поляковой, а ее саму жестоко избили.

“Меня избил мужчина. Меня он периодически избивал. А когда я его бросила, он поджег мне квартиру. Нанял каких-то своих дружбанов, и они меня поймали под клубом ночным и избили до полубессознательного состояния, до рассечения брови. Мне было 17 лет, было и уголовное дело. Сегодня этот человек – политик. Он не известный политик, из Винницы”, поделилась Полякова.

Ксения Мишина

Украинская актриса, звезда “Крепостной” и шоу “Холостячка” Ксения Мишина призналась – в токсичных отношениях побывала не раз. Из одних – сбежала будучи беременной. А вот вторые начинались очень красиво и романтично… но окончились унижениями и побоями.

“Все ухудшалось, я регулярно слушала, что все актрисы – проститутки и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отнятия всех подарков. Затем в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить”, рассказала Мишина.

Яна Клочкова

Украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова в свое время стала жертвой мужа-абьюзера. Он не стеснялся и поднимал на спортсменку руку.

“Был такой, что даже руку поднимал! Ну, это все быстро закончилось! Но это тоже было. Мы разводились несколько раз. И каждый раз он таким способом решал, что я не должна от абьюзера уходить”, созналась однажды Клочкова.

Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, обязательно сообщите об этом по одному из телефонов:

102 – Национальная полиция Украины;

1547 – правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;

772 или 0 800 500 225 – Национальная детская горячая линия.

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