16-летним детям хотят разрешить вступать в партии и баллотироваться на выборах

Верховная Рада внесла на рассмотрение законопроект об изменениях, касающихся избирательного законодательства. Согласно ему, украинцы с 16 лет смогут становиться членами партий и баллотироваться на местных выборах.

Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live.

Предложенные группой нардепов изменения касаются гражданского кодекса, вопросов выборов и местного самоуправления, общественных обращений и объединений. Соответствующие документы опубликовали на сайте парламента.

Какие изменения предлагают народные депутаты

Отмечается, что во внесенном законопроекте предлагают разрешить баллотироваться на должность депутата, сельского, поселкового или городского головы не только имеющим право голоса, но и гражданам, которым до дня выборов исполнилось 16 лет.

Также с этого возраста украинцам предлагают разрешить вступать в политические партии. Однако о предоставлении права голоса в законопроекте речь не идет.

Кроме того, предлагается активно приобщать несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет к общественной жизни, в частности, к слушаниям. Законопроект предлагает гарантии учета идей и предложений несовершеннолетних украинцев.

Также в Украине предлагается разрешить быть учредителями и членами общественных организаций с 16 лет.

Отмечается, что в петициях и обращениях также предлагается учитывать голоса граждан с 16 лет.

Изменения в гражданском кодексе

Из-за таких политических нововведений депутаты предлагают изменения в гражданский кодекс. В частности, к статье о предоставлении полной гражданской дееспособности. Ее предлагают расширить соответствующим пунктом, касающимся политической деятельности с 16 лет.

То есть, если гражданин Украины в возрасте 16 или 17 лет получил письменное согласие от родителей, опекунов, усыновителей или органа опеки на регистрацию кандидатом в органы местного самоуправления, то после регистрации кандидатуры он или она становится полностью гражданско дееспособной.

Сейчас, согласно действующему законодательству, могут быть членом партии или кандидатом на выборах только граждане, имеющие право голоса – то есть украинцы, достигшие совершеннолетия.