13 новых маршрутов: Ryanair расширил летнее расписание из Украины

Лоукостер Ryanair добавил 13 новых маршрутов в летнее расписание 2022 года для Украины. Всего летом компания будет обслуживать 90 маршрутов из нашей страны.

Об этом сообщает прессслужба Ryanair, со ссылкой на Громадське передает NNS.

Новые маршруты будут летать из четырех аэропортов – Киева, Львова, Одессы и Херсона. Из столицы новыми направлениями станут Брюссель, Корфу и Стокгольм.

Из Львова самолеты Ryanair начнут летать в Барселону, Брюссель, Гданьск, Нюрнберг, Стокгольм и Загреб.

Из Одессы — в Брюссель, Лондон и Венецию. А вот из Херсона летом можно будет улететь в Варшаву.

В авиакомпании объясняют, что расширение количества маршрутов стало возможным благодаря подписанию в октябре 2021 года соглашения между Украиной и ЕС о едином авиапространстве.

Коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгинес рассказал, что благодаря объединению воздушного пространства ЕС и Украины, авиакомпания также потенциально сможет в будущем базировать свои самолеты в Украине.

Стоимость полета будет стартовать от 639 гривен, однако такие билеты нужно забронировать до полуночи 21 января. Как отмечает Avianews, летнее расписание вступит в силу 27 марта — вместе с переводом часов.

Расширение Ryanair

Еще до подписания договора в Ryanair говорили, что в случае подписания соглашения о совместном авиапространстве они значительно расширят свое присутствие в Украине и увеличат инвестиции. В частности, там отмечали, что в Украине 12 аэропортов, которые подходят для сотрудничества с Ryanair.

Компания Ryanair начала свою работу в Украине в 2018 году. В настоящее время она сотрудничает с аэропортами в пяти городах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Херсоне.

Что меняет единое авиапространство?

Соглашение снимает авиационные ограничения Украины в ЕС и привязывает его к внутреннему авиационному рынку Евросоюза. Для этого в Украине должны быть введены авиационные стандарты и правила Евросоюза. Кроме того, благодаря соглашению права украинских авиапассажиров будут защищать, равно как и в ЕС.

Также договоренность поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок в Украине, что в свою очередь будет способствовать снижению цены на билеты. Однако ожидать резкого снижения цен не стоит, поскольку из-за пандемии развитие этой отрасли ограничено.