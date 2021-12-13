1000 гривен за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция

С сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым больше 18 лет.

Как подать заявку, пишет РБК-Украина, передает NNS.

На первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

прошел полный курс вакцинации от COVID-19;

оформил “зеленый” COVID-сертификат в приложении “Дия”;

оформил специальную карту “єПідтримка” в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

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Согласно инструкции, обнародованной Министерством цифровой трансформации, необходимо предпринять следующие шаги:

Оформить специальную карту “єПідтримка” в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).

Скачать приложение “Дия” и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)

Убедиться, что есть “зеленый” сертификат COVID (или оформить его).

Зайти в раздел “Услуги”.

Найти услугу “єПідтримка”.

Выбрать для выплаты карту “єПідтримка” (оформленную заранее).

Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

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