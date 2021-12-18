1000% годовых: НБУ не будет ограничивать проценты по микрокредитам

НБУ не будет ограничивать максимальные процентные ставки по микрокредитам, хотя сейчас они иногда превышают 1000% годовых.

Об этом на пресс-брифинге сообщила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ, информирует Минфин, передает NNS.

Без ограничений

Ольга Лобайчук признает, что проблема с высокими ставками есть, кредиты в финансовых организациях очень дорогие. В то же время, отмечает, что в законодательстве отсутствуют нормы об ограничении процентных ставок по тем или иным кредитам для населения. Не предусмотрена подобная возможность и в полномочиях НБУ.

«Это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, предоставляющие потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях», подчеркнула начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.

Вся надежда на потребителей

В вопросе урегулирования высоких ставок регулятор большие надежды возлагает на самих потребителей. Эксперт НБУ напомнила, что с 8 января вступает в силу Постановление № 100. Документ обязывает все финансовые компании на собственных веб-сайтах и в рекламе раскрыть правдивую информацию о полной стоимости, условиях и рисках своих кредитных продуктов.

«Мы надеемся, что раскрытие процентных ставок, без обманчивых практик, будет побуждать физических лиц задумываться, нужен ли им такой дорогой кредит. А прозрачная конкуренция будет работать на понижение таких ставок», сказала Ольга Лобайчук.

Для финучреждений готовят изменения

Эксперт НБУ отметила еще одну проблему рынка небанковских финансовых услуг — чрезмерную закредитованность заемщиков.

«Причина в том, что ни в каких нормативных актах нет требований к финкомпаниям об оценке кредитоспособности своих клиентов, как ее осуществлять, на каком кредите — 5, 10 или 20 остановиться и т. п. А физические лица, к сожалению, добровольно набирают большое количество таких кредитов», подчеркнула Ольга Лобайчук.

Она сообщила, что вопрос сейчас подробно исследуется и ведутся обсуждения по разработке для финкомпаний минимальных требований к оценке кредитоспособности физических лиц.