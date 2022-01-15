10 необычных украинских блюд, о которых все забыли

Спросите у любого об украинских традиционных блюдах и вам сразу вспомнят борщ, вареники, голубцы и студень. Но наша национальная кухня гораздо разнообразнее и интереснее чем мы думаем! Хоть и много традиционных блюд уже не готовят в украинских семьях, однако их рецепты сохранились до сих пор.

Поэтому если вы не пробовали ни одно из этих блюд – обязательно поэкспериментируйте – советует Всвіті, передает NNS.

1. Затирка – одно из древнейших украинских блюд. Вообще это блюдо было распространено на территории проживания всех славянских народов. Рецепт очень прост: готовится изрядно подсоленное пшеничное тесто, которое затем растирается в башке с пшеничной мукой. Растирать тесто нужно, пока оно не превратится в мелкие рассыпчатые шарики размером с горошину. Эти шарики отвариваются в воде, молоке или бульоне. Блюдо готовится, пока шарики не всплывут на поверхность. Заправляют готовую затирку маслом или шкварками. Ранее ее употребляли каждый день, ведь она проста в приготовлении и сытная.

2. Гомбовцы – блюдо, пришедшее к нам из Венгрии, но некоторое время было распространено и в Украине. Его уникальность заключается в том, что оно почти идентично с китайскими паровыми булочками, которые также считаются там традиционным блюдом. Поэтому возможно, этот рецепт пришел к нам практически с другого конца света. Гомбовцы – это паровые булочки-шарики из дрожжевого теста. Внутрь теста добавляют различные начинки из ягод, фруктов или просто заправляют тесто пряностями. Отличаются эти украинские шарики от других одним нюансом – после приготовления их обваливают в крошках поджаренных сухарей с сахаром.

3. Рокоткрумпли – странное название сразу наталкивает на мысль о иностранном происхождении. Действительно, это венгерское блюдо, которое украинцы переняли в свой быт. Ведь рецепт совсем не сложный и включает в себя ингредиенты, которые есть в каждой семье: картофель, сыр, любое копченое мясо и яйца. Все это выкладывается тоненькими слоями, приправляется красным перцем и запекается.

4. Меживо – традиционное украинское блюдо, которое сходно с известными нам овощной икрой или рагу. Добавляются в к меживо – свекла, кабачки, баклажаны, помидоры, тыква (по желанию какие-то другие овощи), а также обязательно добавляют лук и морковь. Употреблять это блюдо можно как в горячем виде, так и холодным. Более того, говорят, что меживо настоянный несколько дней становится даже лучшим на вкус – ведь овощи маринуются в собственном соку.

5. Кныши – о происхождении этого блюда существует много споров. По одной из версий – оно ​​зародилась в Беларуси. Однако было довольно популярным и на значительной части северных и центральных украинских регионов. Кныши – это округлые пирожки из слоеного теста, внутри которых достаточно много начинки. Начинка могла быть самой разнообразной: каши, картофельное пюре, овощи, сыры и зелень. Такая вкусность была дополнением к супам или блюдам из мяса. Также существовал сладкий вариант блюда, с фруктами, ягодами и творогом.

6. Лемешка – традиционное полтавское блюдо, которое давно вышло из украинского быта. Сегодня его рецепт сохранился благодаря упоминаниям в книгах и обрядовым приготовлением блюда на ярмарках. Обжаренную гречневую муку разводят в горячей соленой воде так, чтобы она сохраняла густую консистенцию. Затем добавляют туда кусочки сала, также предварительно обжаренные. Блюдо перекладывают в глиняный горшок и допекают в хорошо прогретой печи. В том же горшке и подают на стол.

7. Коцюрба – блюдо, которое сочетает в себе картофельное пюре и галушки. Отдаленно напоминает итальянскую вариацию пасты, где она также подается в пюре из картофеля. Украинское традиционное блюдо не менее вкусное: маленькие клецки из теста, картофель, шкварки и чеснок перемешиваются в башке и все это вместе подается в той же посуде. Другой вариант блюда – не толочь картошку и подавать ее грубыми кусочками.

8. Токан – блюдо, которое было распространено на территории западной Украины. Пришло оно к нам из румынской кухни. Часто токан путают с мамалыгой, но это два совершенно разных блюда. Они оба включают в себя кукурузную кашу, но в мамалыге эта крупа – основной ингредиент, а токан – это блюдо из свинины, гарниром к которому подается эта каша. Впоследствии к блюду начали добавлять и брынзу, что сделало его еще более похожей на мамалыгу или заменять свинину другим мясом, но это обычное дело – экспериментировать на кухне.

9. Росивница – достаточно оригинальное блюдо, сегодня его можно было бы отнести к высокой кухне, если бы кто-то взялся за популяризацию этого рецепта. Вареный рис и кукуруза, квашеная капуста отварная в рассоле и тертый мак в качестве специи. Уникальный вкус совсем не похож на классические простые украинские блюда.

10. И напоследок – древний напиток Гуслянка. Стенки сосуда смазать густо сметаной, а в сосуд залить кипяченое и охлажденное до комнатной температуры молоко, не перемешивая. Укутать посуду, чтобы она прогревалась и оставить на 12 часов. Затем охладить напиток перед употреблением.

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