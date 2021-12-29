С сегодняшнего дня выдают удостоверения водителя в новом формате. Что делать со старыми документами?

С сегодняшнего дня в Украине выдают удостоверения водителя в новом формате. 29 декабря вступил в силу соответствующий документ, сообщает NNS, ссылаясь на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

В Украине вступили в силу нововведения, касающиеся водительских удостоверений – в этих документах отныне в случае сдачи гражданами практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач будет ставиться отметка в виде кода “78”.

С этой отметкой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии такой отметки — с любой коробкой передач.

Как отметили в ведомстве, сейчас в украинском удостоверении водителя вместо пиктограмм (например, очков) на удостоверении водителя размещены коды, которые тоже используются в европейском удостоверении водителя.

Согласно изменениям, успешно сданный гражданами теоретический экзамен в сервисном центре МВД отныне действует не три месяца, а два года.

Удостоверения водителя в новом формате: что делать со старыми документами?

Важно! Появление новых образцов документов не обязывает водителей менять свои старые документы. Для водителей, которые получили водительские удостоверения до внедрения новых меток, никаких ограничений по коробке передач не предусмотрено.

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