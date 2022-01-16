С сегодняшнего дня 16 января русскоязычная пресса должна издаваться на украинском

С сегодняшнего дня, 16 января 2022 года, русскоязычная пресса должна издаваться на украинском. Вступил в силу соответствующий закон, напоминает NNS. И СМИ массово переходят на государственный язык..

С воскресенья 16 января в Украине начали действовать очередные нормы Закона о государственном языке – большая часть печатной прессы теперь должна издаваться на украинском. Требования распространяются на общегосударственные и региональные издания. Что же касается местных средств массовой информации, то у них есть время для перехода к 2024 году.

Что означают новые нормы?

Газеты и журналы, которые выходили на русском языке, должны перейти на государственный. Или, как вариант, издаваться на двух языках. Однако, альтернативные версии существенно удорожают процесс производства, поэтому русскоязычные издания в своем большинстве отказываются от такого шага и просто переходят на украинский язык.

В течение этой недели, большинство изданий уже выпустили свои первые номера на украинском заранее.

Какие известные русскоязычные СМИ перешли на украинский

В Украине еще оставались издания, которые выходили в том числе исключительно на русском языке. СМИ начали готовиться к новым нормам заранее.

Осенью 2021 года на украинский перешел еженедельник ‘Новое время’.

После Нового года о переходе на украинскую объявила газета ‘Вести’.

А в начале года о полном переходе на украинский заявил и журнал Playboy Украина.

Также о переходе на украинскую сообщала ‘Комсомольская правда в Украине’ – украинское представительство известной российской газеты.

Русскоязычная пресса должна издаваться на украинском: детали закона

Печатные средства массовой информации должны издаваться на государственном языке или на других языках. Если они издаются на других языках, то обязаны иметь аналогичный тираж на государственном языке.

Все языковые версии должны иметь одинаковое название, одинаковое содержание, объем, способ печати.

В точках продажи прессы изданий на государственном языке должен быть не меньше, чем изданий на других языках.

Эти нормы не будут распространяться до 16 июля 2024 года на средства массовой информации, которые издаются на крымско-татарском языке, языках коренных народов Украины (от ред.: русский к ним не относится), а также на английском или других официальных языках Евросоюза.

То есть, издания на английском, венгерском, польском, немецком или румынском в Украине пока что могут выходить по старым правилам.

Аналогичная льгота предоставлена и местным СМИ на русском, которые печатаются и распространяются только в пределах одной области (городские, районные или областные газеты). То есть малые русскоязычные издания на востоке Украины также имеют запас времени до июля 2024 года.

Что было раньше

Год назад вступили в силу нормы закона о языке, согласно которым, государственный язык распространился на телевидение, киноиндустрию, издания и продажи книг, экскурсионный бизнес и туризм.

А еще раньше начали действовать требования иметь украинскую версию для медиа в интернете. Они не вызвали особых проблем, ведь это намного дешевле, чем печатать СМИ на двух языках.

Разные статьи закона, принятого весной 2019 года, имеют переходный период и начинают действовать постепенно.

В материале использована информация ВВС Украина

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