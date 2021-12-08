С 9 декабря начнут отстранять от работы непривитых: список

В Украине с завтрашнего дня, 9 декабря, начнут отстранять от работы непривитых сотрудников. Об этом напомнил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня, передает NNS, ссылаясь на Контракты.

Завтра, 9 декабря, начинает действовать указ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий.

“С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу указ МОЗ о расширении списка профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной”, – сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о:

работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работники стратегических предприятий (Укрпочта, Укрзализныця и др, полный список здесь).

Невакцинированных сотрудников этих профессий должны отстранять от работы без сохранения зарплаты. Обязательной вакцинации не подлежат только те, кто имеет абсолютные противопоказания к прививке.

Ляшко отметил, что не будут отстранять от работы сотрудников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Также после вакцинации хотя бы одной дозой должно пресекаться отстранение, если его уже применили к работнику.

“Получение хотя бы первой дозы не считается отказом от вакцинации. В таком случае он (работник, – ред.) должно быть допущен к работе”, – сказал глава Министерства здравоохранения.

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