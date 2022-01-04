С 1 января изменилась абонплата за газ – как рассчитать, сколько платить за доставку

С 1 января 2022 года в Украине изменилась абонплата за газ. Стоимость доставки (или распределения) в большинстве регионов страны увеличилась, у некоторых поставщиков осталась прежней, а некоторые даже снизили тариф. NNS расскажет, как рассчитать, сколько платить за доставку газа.

Стоимость услуги доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления конкретного домовладения или квартиры и тарифа, установленного поставщиком.

Как рассчитать, сколько платить за доставку газа

За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября.

Шаг 1. Сумма кубов газа, потребленного в течение газового года, умножается на тариф на доставку.

Шаг 2. Результат делится на 12 равных платежей.

Возьмем для примера клиента «Днепропетровскгаза». На 2021 год НКРЭКУ утвердило для «Днепропетровскгаза» тариф на доставку газа в размере 1,512 грн за куб (с НДС).

Допустим, клиент потребил за прошлый газовый год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) 1000 кубометров «голубого топлива».

1000 кубов умножаем на тариф на доставку (1,512 грн) и делим на 12 месяцев. Получается в месяц 126 гривен.

Акцентируем внимание, что согласно условиям Типового договора на распределение природного газа услуги по доставке топлива необходимо оплачивать ежемесячно до 20 числа.

Тарифы на доставку газа в разных регионах Украины (изменения в 2022 году по сравнению с 2021)

“Винницагаз” – с 2,016 до 2,112 гривны за куб. м;

“Волыньгаз” – с 1,884 до 1,884 гривны за куб. м;

“Днепрогаз” – с 1,116 до 1,08 гривны за куб. м;

“Днепропетровскгаз” – с 1,404 до 1,512 гривны за куб. м;

“Криворожгаз” – с 0,612 до 0,636 гривны за куб. м;

“Донецкоблгаз” – с 1,224 до 1,416 гривны за куб. м;

“Мариупольгаз” – с 1,836 до 1,74 гривны за куб. м;

“Житомиргаз” – с 2,016 до 2,04 гривны за куб. м;

“Коростышевгаз” – с 2,100 до 2,184 гривны за куб. м;

“Закарпатгаз” – с 2136 до 2388 гривен за куб. м;

“Запорожгаз” – с 1104 до 1104 гривен за куб. м;

“Мелитопольгаз” – с 2148 до 2208 гривен за куб. м;

“Ивано-Франковскгаз” – с 2,148 до 2,232 гривны за куб. м;

“Тисменицагаз” – с 2,148 до 2,388 гривны за куб. м;

«Киевгаз» – с 0,372 до 0,384 гривны за куб. м;

“Киевоблгаз” – с 1740 до 1752 гривен за куб. м;

“Кировоградгаз” – с 1,920 до 1,788 гривны за куб. м;

“Луганскгаз” – с 1860 по 1884 гривны за куб. м;

“Львовгаз” – с 2016 по 2028 год гривны за куб. м;

ДГХП “Сирка” – с 1368 до 1452 гривен за куб. м;

“Николаевгаз” – с 2,148 до 2,388 гривны за куб. м;

“Одессагаз” – с 1,008 до 1,308 гривны за куб. м;

“Гадячгаз” – с 1992 по 2388 гривны за куб. м;

“Лубнигаз” – с 2,148 до 2,388 гривны за куб. м;

“Полтавагаз” – с 2,136 до 2,112 гривны за куб. м;

“Ровногаз” – с 2,016 до 1,848 гривны за куб. м;

“Сумыгаз” – с 1,536 до 1,608 гривны за куб. м;

“Тернопольгаз” – с 2,148 до 2,1 гривны за куб. м;

“Тернопольгоргаз” – с 1,056 до 0,96 гривны за куб. м;

“Харьковгаз” – с 2,148 до 2,388 гривны за куб. м;

“Харьковгоргаз” – с 0,42 до 0,516 гривны за куб. м;

“Херсонгаз” – с 2016 по 1944 год гривны за куб. м;

“Хмельницкгаз” – с 1,992 до 1,848 гривны за куб. м;

“Шепетовкагаз” – с 1308 до 1272 гривны за куб. м;

“Уманьгаз” – с 2,136 до 2,34 гривны за куб. м;

“Черкассыгаз” – с 0,648 до 0,684 гривны за куб. м;

“Черновцыгаз” – с 2,136 до 2,568 гривны за куб. м;

“Черниговгаз” – с 1,944 до 2,112 гривны за куб. м.

Новые тарифы на доставку посылок в Новой почте с 1 января – какие сюрпризы приготовила компания

С 1 января Новая почта по-новому будет рассчитывать стоимость доставки посылок – территорию поделят на тарифные зоны

Тарифы на газ в январе: какая цена у разных поставщиков

С 1 января в Украине изменятся тарифы на воду в сторону увеличения