Причиной безработицы в Украине назвали избыток людей с высшим образованием: каких вакансий больше и сколько платят

В базе Государственной службы занятости (ГСЗ), по состоянию на 1 декабря, насчитывалась 61 тыс. вакансий. Самый высокий спрос на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта, сообщает NNS, ссылаясь на Курс Украины. В общей сложности почти 70% открытых вакансий затрагивают рабочие профессии. В то же время, почти 60% состоящих на учете имеют высшее образование. Это и является главной причиной безработицы в Украине, считают специалисты.

По состоянию на 1 декабря на учете в государственной службе занятости состояло 261 тыс. безработных, рассказала начальник Управления предоставления услуг населению ДСЗ Инна Бондини. То есть их количество на 200 тысяч превышает количество открытых вакансий.

При этом Бондини отмечает, что в последнее время ситуация на рынке труда начала улучшаться.

‘Это можно объяснить снятием жестких карантинных ограничений – начали возобновлять работу те предприятия, которые закрывались на период жесткого локдауна’, – отметила она.

Каких вакансий в Украине больше всего

По профессиональным группам наибольший спрос у работодателей, прежде всего, представители рабочих специальностей. В частности:

квалифицированные рабочие с инструментом – 23% вакансий;

работники по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 18%;

неквалифицированные работники – 13%;

работники сферы торговли и услуг – 12%.

Топ-5 профессий декабря, наиболее популярные на рынке труда, также состоит из рабочих специальностей. Речь идет о:

слесарей-ремонтников;

водителей;

продавцов;

швей;

подсобных рабочих.

Какую зарплату предлагают работодатели

Если оперировать данными службы занятости, то в декабре средняя заработная плата среди вакансий, подаваемых работодателями, составляет 8 900 грн. Однако есть сферы, где заработные платы намного выше:

в ИТ средняя плата 12 тыс. грн.;

в строительстве – 11,3 тыс. грн,

финансовая и страховая деятельность – 10,3 тыс. грн;

сфера водоснабжения, канализации и обращения с отходами – 10 тыс. грн;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 10 тыс. грн.

О причинах безработицы

Главной причиной безработицы в Украине Бондини назвало несоответствие условий труда и уровня зарплат требованиям соискателей. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди же на это все чаще не согласны.

‘Также мало вакансий по профессиям, которые пользуются спросом. Если мы посмотрим на структуру безработных только по уровню образования, то почти 60% состоящих на учете – с высшим образованием. В то же время почти 70% вакансий – по рабочим профессиям. То есть, имеется несоответствие спроса и предложений, из-за чего люди остаются без работы’, – отметила она.

Еще одна причина – очень низкая трудовая мобильность: в Украине очень немногие люди готовы поехать за хорошей работой в другой город. Однако те, кто это, все же, делает, едут, прежде всего, в:

Киева;

Львова;

Одессы;

Харькова;

Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10878 грн (минус 98 грн).

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