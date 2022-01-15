В последнее время в магазинах, кафе, кофейнях и т. п клиентам массово отказывают в безналичном расчете. По этому поводу в Государственную налоговую службу и Госпродпотребслужбу Украины поступают жалобы от потребителей. Предпринимателям грозят штрафы за неиспользование терминалов. Об этом предупредили в ГНС.

В адрес Государственной налоговой службы Украины системно поступают жалобы граждан относительно необеспечения возможности продавцами товаров проведение расчетов с помощью платежных карт и банковских терминалов, – говорится в сообщении.

ГНС напоминает налогоплательщикам об установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 29.09.2010 № 878 «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» обязанности обеспечить прием специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары (предоставленные услуги), включая субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг в населенных пунктах с численностью населения от 25 тыс. человек и которые в соответствии с законом используют регистраторы расчетных операций.

Особое внимание просят обратить на обязанность применения РРО/ПРО, которая возникла с 01.01.2022 года.

Также в ГНС напоминают, что статьей 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» установлено, что за всеми потребителями в одинаковой мере признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

Кроме того, указанной статьей установлено право потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное осуществление безналичных расчетов с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов, установленных законодательством Украины.

Продавец (исполнитель) обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм оплаты.

Аналогичная норма относительно обязательного приема продавцами электронных платежных средств установлена Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2006 № 833.

Так, пунктом 21 упомянутого постановления определено, что субъект хозяйствования обязан обеспечить возможность использования электронных платежных средств во время осуществления расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) в соответствии с законодательством.

Таким образом, отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и предоставленные услуги свидетельствует об ущемлении прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какие предусмотрены штрафы за неиспользование терминалов

За отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и предоставленные услуги предусмотрены такие штрафы:

штраф в размере 500 НМДГ, что составляет 8500 грн, которую применяют к субъектам хозяйствования (п. 12 ч. 1 ст. 23 Закона Украины ‘О защите прав потребителей’);

штраф в размере от 2 до 5 НМДГ (34-85 грн) – для лиц, осуществляющих расчетные операции, и от 5 до 10 НМДГ (85-170 грн) – для должностных лиц (ст. 155 Коап).

В случае нарушения права на безналичный расчет потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу Украины и ее территориальные органов, образец обращения размещен на веб-портале в разделе «Защита прав потребителей» –> «Если ваши права нарушены».

Кто может не пользоваться терминалом в своей предпринимательской деятельности

Постановлением КМУ от 29.09.2010 № 878 «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» предусмотрено освобождение отдельных категорий продавцов от обязательного приема специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары (предоставленные услуги), в том числе субъектов хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее чем 25 тыс. лиц.

Ранее NNS сообщал о том, что у многих предпринимателей в новом году возникли проблемы с установкой программного обеспечения и пользования им. Система часто дает сбой, не все приобрели необходимые программы, некоторые не научился ими пользоваться. Чтобы избежать штрафов, предприниматели и перешли на наличку.

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