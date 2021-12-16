В новом году в Украине произойдут изменения, которые коснутся практически каждого гражданина. В частности, это увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А также новые правила для ФОПов. Об основных изменениях с 1 января 2022 года NNS расскажет, ссылаясь на ТСН.

Рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума

С 1 января размер минимальной зарплаты составит 6,5 тыс. гривен. Прожиточный минимум составит 2 393 гривны. Соответствующий уровень этих двух базовых величин был установлен принятым на 2022 год Государственным бюджетом. Соответственно, будут увеличены единый социальный взнос и единый налог, о них подробнее расскажем ниже.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет налог на недвижимость. Общая ставка для всей страны – не более, чем 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, то есть лишний “квадрат” обойдется в 97,50 грн. Налог накладывают на ту площадь, которая превышают “норму” – 60 кв. м для квартиры и 120 кв. м – для частного дома.

Основные изменения с 1 января 2022: новые правила для ФОПов

От 1 января 2022 года все ФОПы 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода, будут должны пользоваться кассовыми аппаратами. Это нововведение коснется интернет-магазинов, ресторанов, кафе, турагентств, отелей, магазинов, магазинов ювелирных изделий. Поэтому тем предпринимателям, которые еще не имеют кассового аппарата, нужно будет купить и зарегистрировать новое оборудование, а также научиться пользоваться им.

Неустановление кассовых аппаратов соответствующими группами ФОП грозит уплатой штрафов в размере 100% от проданной продукции. Если нарушение будет зафиксировано вторично, то уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции. Вместе с тем, отметим, что сейчас налоговая обязалась не штрафовать предпринимателей до завершения карантина.

Кроме того, для предпринимателей от 1 января изменится размер уплаты единого социального взноса и единого налога, на уровень которых влияют размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Так, для ФОП 1-й группы ЕСВ от 1 января составит 1430 гривен; единый налог – 248,1 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2022.

Для ФОП 2-й группы ЕСВ составит 1430 гривен; единый налог – 1300 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.

Для ФОП 3-й группы ЕСВ составит 1430 гривен; единый налог – 5% дохода, или 3% от дохода и НДС.

Основные изменения с 1 января: повышение пенсий

С января в Украине состоится пересчет пенсий для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Это коснется почти 40 тысяч пенсионеров.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

Кроме того, в январе запланировано повышение пенсий на 9% для женщин, родившихся в 1962 году.

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