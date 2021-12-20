Порошенко подписали подозрение в государственной измене (видео)

Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене, сообщает NNS, ссылаясь на babel.ua и штаб партии «Европейская солидарность». Политика подозревают в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса.

Об этом во время брифинга 20 декабря заявил руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов.

«Речь идет о обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство государства смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — пояснил Турчинов.

По словам Турчинова, подозрение подписала не генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель, прокурор Алексей Симоненко. Порошенко же сейчас находится в дипломатическом турне по Турции и Польшей, поэтому подозрение вручат, когда он вернется.

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В деле о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Летом журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины относительно поставок газа.

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