Почему новое меню школьников – это хорошо, рассказал главный диетолог страны

Президент Ассоциации диетологов Украины и один из авторов внедренных с января 2022 норм школьного питания Олег Швец рассказал, почему новое меню школьников – это хорошо. Он назвал совершенно необоснованным массовое возмущение родителей.

Понимая важность, необходимость и признавая, что здоровье детей напрямую зависит от качества питания, критики все равно находят много поводов для недовольства. Мол, нашим детям не нравятся блюда с низким содержанием соли, чай без сахара, они не хотят есть так много овощей, лучше было с сосисками, колбасой, сладостями и сладким компотом, – говорит Олег Швец.

Почему, по мнению диетолога, старые подходы и нормы питания не могут в дальнейшем применяться в детских садах и школах?

Олег Швец напомнил, что каждый третий ребенок в возрасте 11 лет имеет лишний вес и ожирение. Большинство из этих детей в подростковом и взрослом возрасте будут иметь проблемы с весом, окажутся в группе повышенного риска заболевания диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Чрезмерное потребление сахара способствует набору лишнего веса и значительно увеличивает распространенность кариеса зубов. Употребляя много сладкого, дети и подростки не хотят есть здоровую пищу, прежде всего овощи, фрукты, орехи и цельные злаки.

Соленые блюда, хлеб и выпечка при регулярном употреблении способствуют повышению кровяного давления. Врачи наблюдают все больше детей и подростков с высоким давлением. Если оставить пищу в учебных заведениях такой же соленой, то впоследствии мы будем видеть у детей и осложнения, связанные с высоким давлением. Во взрослой жизни приверженность соленому вкусу является одной из главных причин инфарктов и инсультов. Более того, повышенное давление является первой причиной смерти в мире, 14% умирают именно от этой причины.

Любые изменения, особенно столь сложные и комплексные как реформа питания в учебных заведениях, могут вызвать сопротивление и неприятие в части общества. Но на карте стоит самое дорогое – здоровье наших детей. Других вариантов изменить ситуацию к лучшему не существует, – отметил диетолог. Жесткие требования к пищевым продуктам, напиткам, блюдам, предлагаемым детям и подросткам в столовых, буфетах и ​​торговых аппаратах, считаются приоритетной интервенцией в питании населения. В нашей реформе был учтен лучший европейский и мировой опыт. Изменения дадут очень быстрые и важные результаты, – добавил он.

Олег Швец призвал всех поддержать перемены, активно мониторить их введение в детских садах и школах. В случае нарушений необходимо обращаться в администрацию школ, а при отсутствии результата – в Госпродпотребслужбу.

Как узнать, чем кормят детей в школах и садах

Между тем, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что на сайте Минздрава опубликованы технологические карты блюд, которые готовят детям в школах.

Шаблон технологических карт разрабатывался специалистами Национального института пищевых технологий. Все технологические карты прошли экспертизу в Государственном учреждении Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева» НАМН Украины, а Госпродслужба издала на них заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Документы доступны и любая школа может пользоваться ими. Согласовывать их не нужно. Блюда и изделия из этой технологической документации можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее. В документации представлены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность), указаны процессы приготовления и температурные режимы. Также есть технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как готовить еду.

Напомним, реформа школьного питания началась по инициативе Первой леди Елены Зеленской, а технологические карты для обновленного школьного меню разработали кулинарный эксперт Евгений Клопотенко с командой.

Теперь в детских садах и школах не должно быть колбас, сосисок, рыбных, мясных и плодоовощных консервов, кондитерских изделий. То есть тех продуктов, которые имеют высокое содержание соли, сахара, некоторые из них являются консервантами и трансжирными кислотами, что противоречит принципам здорового питания.

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