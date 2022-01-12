Почему не работают терминалы во многих магазинах, кофейнях и кафе

В новом году украинцы, которые привыкли расплачиваться банковской картой, столкнулись с проблемой: во многих магазинах, кафе и кофейнях не работают терминалы. Почему так произошло и действительно ли предприниматели просто хотят скрыть доходы, как склонна считать определенная часть украинцев, разбирался NNS.

Всем, наверное, уже известно, что прекращение работы терминалов в некоторых объектах торговли и предоставления услуг связано с требованием к физическим лицам-предпринимателям 2-4 групп перейти на использование кассовых аппаратов. Требование вступило в силу с 1 января 2022 года, и Украина банально оказалась к этому не готовой.

Отметим, что фискальная реформа, которая требует от предпринимателей перейти на использование кассовых аппаратов, длится уже более двух лет. В декабре 2020 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, который откладывал введение обязательных РРО) для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 2-4 группы до января 2022 года. Но и в январе не все владельцы маленьких бизнесов оказались готовыми к изменениям. К тому же, не сработала как положено система.

«У нас в заведении два ФЛП — один для бара, и там РРО был всегда. Другой — для кухни на едином налоге, и здесь РРО мы поставили в этом году. Аппарат покупали в начале декабря и ажиотажа не было вообще. И разработчики РРО не спешили перепрограммировать их под сканирование акцизных марок (такое нововведение тоже действует с 1 января). Что касается маленьких кофеен, то обычно там работает один человек, бариста, который далек от понимания того, как работают кассы. Поэтому сейчас добавилось много моментов — научить персонал работать с РРО и ПРО», — рассказала совладелица одного из таких кафе, пишет издание AIN.ua.

Среди других причин отказа предпринимателей от использования кассовых аппаратов и, соответственно, безналичных платежей – неполадки в работе программ, с которыми столкнулся бизнес в первую неделю после Нового года. Возможно, такого бы массового обналичивания не произошло, если бы предпринимателям дали адаптационный период, когда их не будут штрафовать за ошибки.

Один из самых популярных программных РРО-проектов Checkbox Дмитрия Дубилета, начиная 1 января, нещадно давал сбой. Кафе и магазины не могли открывать и закрывать смену, пробивать товары и услуги. Поэтому решили просто спрятать терминал, работать за наличные деньги и вести бухгалтерию «на листочке». Иначе если налоговая выявит разногласия, предприниматель получит штраф.

«С 1 января за первую транзакцию без фискализации бизнеса придется заплатить штраф в 100% от чека. За каждую следующую – 150%. Чтобы избежать штрафов, часть заведений, которые еще не успели установить РРО или ПРРО, просто перестали принимать от клиентов оплату через терминал», — рассказал руководитель техподдержки компании по автоматизации кафе и ресторанов Postmen Александр Бучков.

Владелец проекта Checkbox Дмитрий Дубилет признал, что ошибки действительно имели место. Он даже заявлял, что в связи с этим подумывает о суициде и обещал написать письмо в налоговую, чтобы тех, у кого смотрел Checkbox, не штрафовали. Затем заявил, что будет возмещать начисленные штрафы.

А нардеп Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в свою очередь, пообещал, что штрафы будут отсрочены до 1 февраля 2022 года. То есть предпринимателей не будут привлекать к ответственности за расхождения в цифрах, которые возникнут в январе. Однако, пока все это остается лишь словами Гетманцева.

Тем временем Приватбанк пообещал, что с февраля можно будет заменить обычный терминал на терминал с функцией РРО, и многие предприниматели просто решили дождаться новых терминалов и пока что принимать все наличными.

Роман Грабежов, основатель проекта Localz говорит:

Очевидно, что Украина не была готова к тому, чтобы с 1 января перейти на фискальные чеки. С одной стороны сломались сервисы от нагрузки. С другой — уровень знаний тех, кто ведет предпринимательскую деятельность слишком низкий. Так, все поняли, что будут штрафы и вероятные проверки. И решили установить ПРО, как самый простой и самый дешевый способ соответствовать нормам закона, – пишет dev.ua

Роман отмечает, что с нового года программный РРО Checkbox выдавал ошибки, зависал, не входил в систему и не позволял закрыть кассу. Но самое неприятное, по его словам, сервис отключил любые способы связи с ним: в телефоне грустно звучал голос робота, а в мессенджеры приходил автоматический ответ о том, что все будет хорошо.

И хоть сейчас Checkbox уже работает более-менее исправно (об этом заявили разработчики еще 6 января), но далеко не все предприниматели запустили терминалы. Кто-то, как упоминалось выше, ждет обновления от Приватбанка, а кто-то до сих пор не разобрался или не установил РРО. Поэтому клиенты продолжают терпеть неудобства, а государство – терять налоги.

Немного официальной информации: закон “о кассовых аппаратах” и ответственность за его нарушение

С 1 января все физлица-предприниматели на едином налоге должны были купить кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций, РРО) или их программные аналоги (ПРО). Использовать терминал для бесконтактной оплаты без РРО нельзя — иначе налоговая выпишет штраф.

Об этом говорится в законе № 1914. Данные нормы должны были вступить в силу еще год назад, с 1 января 2021 года, но их отложили из-за коронавируса.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона ‘О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг’, (с изменениями и дополнениями), к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги), по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в случае установления в ходе проверки факта:

проведение расчетных операций с использованием РРО, ПРО или расчетных книжек (РК) на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);

непроведение расчетных операций через РРО и/или ПРО с фискальным режимом работы;

невыдачи (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведения ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования.

Установлены штрафы в следующих размерах:

100% стоимости проданных с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона N 265, товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;

150% стоимости проданных с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона N 265, товаров (работ, услуг) – за каждое последующее совершенное нарушение.

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