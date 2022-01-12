Плановые отключения света во время отопительного сезона запрещены. Об этом напомнил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге 11 января, передает NNS, ссылаясь на Укринформ. Однако, вопреки нормам, компании возобновили плановые ремонтные работы зимой.

И по этому поводу минэнерго вновь направило обращение Госэнергонадзора и НКРЭКУ.

‘Мы уже обращались к Госэнергонадзора, в НКРЭКУ. Мы сегодня снова обратились по этому вопросу. Такие ремонты проводятся частными компаниями, и мы со своей стороны будем общаться и проводить работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило’, – сказал Галущенко.

Он отметил, что в осенне-зимний период не должно происходить никаких плановых ремонтов с отключениями потребителей от энергоснабжения.

‘Резерв в энергосистеме есть. Никаких оснований для отключения нет, кроме аварийности’, – подчеркнул министр.

Отключение электроэнергии в правовом поле во время отопительного сезона могут быть только из-за аварийных ситуаций.

Государственная инспекция энергетического надзора проверит деятельность операторов системы распределения (‘облэнерго’) – по поводу отключения потребителей от энергоснабжения при проведении плановых ремонтов в отопительный период. В Минэнерго ранее призвали облэнерго не проводить плановые ремонты с отключениями потребителей во время отопительного сезона.

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