Пенсионный калькулятор: как рассчитать будущую пенсию – пошаговая инструкция

Пенсионный калькулятор поможет рассчитать размер будущей пенсии, передает NNS, ссылаясь на Пенсионный фонд Украины и РБК-Украина.

Пенсионный фонд Украины разработал электронный сервис, который позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Страховой стаж и заработная плата рассчитываются на основе данных, содержащихся в реестрах.

Воспользоваться “Пенсионным калькулятором” можно, войдя в Личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины при помощи квалифицированной электронной подписи.

После этого вверху домашней страницы появится поле “Пенсионный калькулятор”, в котором необходимо заполнить все поля. В частности, нужно заполнить сведения о себе и о периодах трудовой деятельности, которые отсутствуют в системе.

С помощью калькулятора можно самостоятельно внести сведения о страховом стаже, полученном до 1 января 2004 года.

Сервис по результатам исчисления стажа (в том числе с учетом дополнительно внесенной информации) определяет право на назначение пенсии и дату, когда возникнет такое право.

Размер пенсии определяется в текущих суммах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как на момент расчета “Пенсионным калькулятором”.

В результате вычисления представляется расчет пенсии и составляющих такого расчета (помесячный расчет коэффициентов заработной платы, страховой стаж, размер пенсии по формуле, доплата за сверхнормативный стаж и т.д.).

Результаты расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

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