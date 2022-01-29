Патрули-фантомы «поймали» уже 4212 нарушителей на дорогах – как это работает

С 25 января на дорогах Украины появились так называемые патрули-фантомы. Это полицейские автомобили без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения на дорогах. За прошедшее время по состоянию на 29 января вынесено уже 4212 постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на заместителя Начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Очередной выезд фантомов на патрулирование.

А пока результаты следующие.

На сегодня уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме.

P.S. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю.

Управляйте безопасно и ответственно, – написал Белошицкий.

Патрули-фантомы: как они работают – подробнее о нововведении

Эти автомобили не имеют опознавательных знаков полиции и оснащены системами контроля скорости. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения, считывают и распознают номерные знаки.

Функцию ‘фантомов’ сейчас выполняют автомобили Skoda Kodiaq. В дальнейшем полиция обещает не разглашать информацию о марках и моделях, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Спецавтомобиль сертифицирован по модулям ‘В’ и ‘F’ и нормирован со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

В текущем году по Госпрограмме (реализуется Мининфраструктурой) запланирована закупка еще 30 таких спецавтомобилей.

Как происходит фиксация админправонарушения и привлечения нарушителя к ответственности

Автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют проводить измерения скорости, как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

После чего метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая соответствующие метаданные прорабатывает и автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или принадлежащий пользователь.

Почти все преступления скоростного режима обещают фиксировать в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Может ли фиксироваться правонарушения не в автоматическом режиме

Могут. Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования фантома. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям.

Как тогда будет происходить привлечение к ответственности таких водителей

В фантоме патрулируют инспекторы. В таком случае они в соответствии с требованиями статьи 35 ЗУ ‘О Национальной полиции’ будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекаться к ответственности в таком случае будут водители остановившихся авто.

Законен ли и целесообразен такой способ патрулирования

О новом способе патрулирования на украинских дорогах и его законности пообщались с юристом журналисты Суспильного. Вопрос задали Ивану Пятаку, юристу Центра демократии и верховенству права.

Иван Пятак говорит, что пока нет четкого понимания, будет ли при скрытом патрулировании полиция соблюдать требования статьи 40 Закона ‘О национальной полиции’. Согласно этой статье, информация о наличии автоматической фото- и видеотехники должна быть размещена на видном месте. Поэтому вопрос о законности такого патрулирования должен решать суд.

‘Судебная практика либо подтвердит законность такого использования, либо наоборот скажет, что это является существенным нарушением закона. И соответственно решит, будут ли законными доказательства и постановления, которые вынесут в таком порядке’, – говорит Иван Пятак.

Об обжаловании постановлений, вынесенных системой автоматической фиксации

Любое постановление, по словам юриста, можно обжаловать в суде. Обжалование возможно в течение определенного законом срока, отсчитываемого с момента ознакомления водителя с постановлением.

‘Если водитель считает, что не совершал правонарушения и имеет соответствующие доказательства, что правонарушения не было, то постановление можно обжаловать’, – говорит Пятак.

О целесообразности автомобилей-фантомов

Опыт других стран показал эффективность сочетания стационарных камер автоматической фиксации правонарушений и скрытого метода наблюдения. Благодаря такому сочетанию наблюдается существенное уменьшение статистики ДТП.

‘Таких результатов удается достичь благодаря психологическому фактору — водитель не знает, на каком именно автомобиле закреплена камера, которая может зафиксировать его нарушение’, — говорит Иван Пятак.

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