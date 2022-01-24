Озвучен вероятный план нападения Путина: какие города могут оказаться под ударом

Очерчен предполагаемый план нападения Путина на Украину. Россия может атаковать с нескольких направлений, попытавшись захватить сначала наиболее важные для себя регионы. Об этом сообщил командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Times, передает NNS.

По словам командующего ООС Александра Павлюка, больше всего Путин хочет захватить восемь главных регионов в восточном и южном направлении. Российская Федерация может атаковать Украину с нескольких направлений. В частности, речь идет о восточных и южных регионах, городах Днепр, Харьков и Одесса.

‘Россияне рассматривают различные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят захватить всю страну и полностью манипулировать Украиной, как им заблагорассудится’, – сказал Павлюк.

Генерал-лейтенант, ссылаясь на информацию украинской военной разведки, рассказал, что Россия может атаковать сразу с нескольких направлений. Цель Москвы и Путина – это ударить по военной и промышленной сфере, а также получить выход к Черному морю.

‘Больше всего Путин хочет захватить восемь главных регионов на южном и восточном направлении. Речь идет о таких городах, как Днепр, Харьков и Одесса’, – сказал Павлюк.

Также генерал в интервью The Times заверил, что он к войне готов. И даже несмотря на то, что у Украины может быть дефицит союзников или оружия, однако она имеет мотивированную армию, и лучшей защитой станет ярость.

«У нас около полумиллиона человек, прошедших в этой стране войну, в которой они кого-то или что-то потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родных, дом или друзей. И они готовы голыми руками раздирать россиян», – заявил генерал-лейтенант Александр Павлюк

Он полон решимости уничтожить любую российскую силу, если она окажется достаточно глупой, чтобы вторгнуться в Украину.

«Если нашей разведке удастся предугадать направление главного российского удара, то после первых больших потерь они дальше не пойдут», – сказал Павлюк.

«Путин осознает, что после больших потерь его армия может остановиться сама. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете», – отметил генерал.

В разговоре с The Times на военной базе в Попасной, вблизи линии фронта, Павлюк сказал, что Россия разместила 54 боевые тактические группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности «Искандер», некоторые из которых находятся в зоне действия Киева.

Также, по его словам, украинская военная разведка предполагает, что вражеские самолеты-разведчики летают вдоль границы Украины и над Черным и Азовским морями втрое чаще, чем в этот период прошлого года.

При этом Командующий Операции Объединенных довольно оптимистичен, когда говорит о полномасштабной войне. Он настроен решительно.

Относительно возможной даты начала наступления, генерал говорит, что среди различных сценариев рассматривается 20 февраля. Эта дата отмечается как потенциальная дата начала вторжение: именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, и Путин, который стремится дружить с китайцами, может сдерживаться до завершения соревнований. Также на эту дату запланировано окончание совместных российско-белорусских учений на границе Украины.

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