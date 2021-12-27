Отмена воинского учета для женщин: петиция к Зеленскому, появившаяся на сайте Президента Украины 23 декабря, набрала нужное для рассмотрения количество голосов всего за 4 дня, сообщает NNS.

Автор петиции Решевченко Яна Вячеславовна назвала издевательством действия Минобороны.

Дословно петиция называется так: “Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными”.

“Это безобразие! Никакого общественного обсуждения, никаких подготовительных мер, никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации”, – говорится в тексте петиции.

На момент публикации этого материала ее подписали 26757 человек, и люди продолжают подписывать. До конца сбора подписей еще 86 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, расширяющий список профессий женщин, которым надо обязательно становиться на воинский учет. Документ распространяется на женщин от 18 до 60 лет, работающих в самых различных сферах – в том числе библиотекарское дело, музыкальное искусство, журналистика, бухгалтерия и другие. В списке – сотни специальностей.

Вскоре после обнародования текста приказа в министерстве пообещали список сократить, но пока этого не произошло.

Согласно распоряжению Минобороны, военнообязанные женщины должны стать на учет в военкоматы до конца следующего года. В министерстве сейчас разрабатывается механизм, чтобы зарегистрироваться в военкомате можно было онлайн. Подчеркивается, что постановка на учет – это не призыв в армию. Женщин могут задействовать в армии только в случае введения военного положения или в особый период.

После обнародования приказа о постановке женщин на воинский учет в сети появилось море мемов и фотожаб на эту тему.

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