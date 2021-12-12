Олигархи продолжают богатеть: кто возглавил ТОП-100 самых богатых украинцев

Олигархи в Украине продолжают богатеть несмотря на кризис. На данный момент общее состояние богатейших украинцев составляет $47,4 млрд. И это самый высокий показатель с 2014 года. ТОП-100 самых богатых украинцев составил журнал «Новое время» совместно с инвесткомпанией Dragon Capital, передает NNS.

Первые места в нем заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский.

В частности, укрепил свое лидерство в списке владелец СКМ Ринат Ахметов, состояние которого оценивают в 11,544 млрд долларов. Всего год назад, в октябре 2020-го, НВ оценивало эту сумму в 6,6 млрд долларов. Второе время занял основатель EastOne Group Виктор Пинчук, активы которого составляют 2,603 млрд долларов против 2,415 млрд годом ранее. Третье место занял депутат Верховной Рады и владелец Smart Group Вадим Новинский с 2,44 млрд долларов. Год назад он был лишь на пятом месте в рейтинге НВ с суммой вдвое меньшей — 1,224 млрд долларов.

Другой нардеп, пятый президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко, имеет, по данным НВ, 1,522 млрд долларов против 1,492 млрд годом ранее.

Стоимость активов бенефициара горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго оценили в 1,497 млрд долларов, а владельцев сети гипермаркетов «Эпицентр-К» Александра и Галины Герег — в 1,462 млрд.

Бывшие совладельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют 1,401 и 1,17 млрд долларов соответственно, сооснователь финтех-компании Revolut Влад Яценко — 1,277 млрд, а владелец Group DF Дмитрий Фирташ замыкает список миллиардеров с 1,071 млрд долларов. Последний год назад был на четвертом месте с 1,273 млрд.

На данный момент вся Золотая сотня «весит» $47,4 млрд. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, хотя он еще сильно недотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в $67 млрд. А рекордным был 2011-й — $83,7 млрд.

Восемь бизнесменов из сотни 2021 контролируют едва ли не всю металлургию и химическую промышленность страны. Все они разместились в верхней части ТОП-100. Их состояние Dragon Capital оценило в $22,2 млрд, а это почти половина от всего рейтинга.

Всего в списке сейчас 10 миллиардеров против прошлогодних восьми и 90 мультимиллионеров. Семь из ТОП-100 ушли в минус, 93 — в достаточно ощутимый плюс.

В этом году в списке появилось 13 новичков, среди которых звезды инновационной экономики. Это Влад Яценко (№ 8) со своим финансово-технологическим бизнесом Revolut и Максим Поляков (№ 14), совладелец космической компании Firefly Aerospace, работающей на рынке США.

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