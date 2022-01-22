«Оккупация Харькова»: в ОП объяснили слова Зеленского

«Оккупация Харькова» – эти слова президента Зеленского всколыхнули не только харьковчан, но и всю Украину. В Офисе Президента прокомментировали ситуацию, передает NNS.

В ОП обвиняют во всем СМИ, считая, что журналисты просто вырвали фразу из контекста.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что слова Владимира Зеленского во время последнего интервью о том, что Россия может начать вторжение именно в Харьков является “примером, гипотетическим сценарием”.

“Я думаю, те, кто тиражируют, не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточный и не требует разъяснений”, — сказал Никифоров в комментарии НВ.

Он отметил, что президент говорил об эскалации.

“Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент рассуждал о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован”, — сказал он.

Напомним, во время одного из интервью президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем предположении, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то только в тех регионах, с которыми имеет сильную историческую связь. В качестве примера он привел Харьков. Мэр города Игорь Терехов в свою очередь напомнил о неделимости нашего государства. Он заверил, что Харьков готов “дать твердый отпор потенциальному захватчику”.

Тем временем в сети распространяются мемы на тему «оккупации Харькова».

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