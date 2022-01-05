Нужно ли украинцам привязывать SIM-карты к паспортам – нардеп объяснил

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что украинцев обязали привязывать SIM-карты к паспортам и, якобы дали для этого несколько лет, приняв соответствующий закон. Так ли это на самом деле? На вопрос ответил глава подкомитета Верховной Рады цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Александр Федиенко.

Ни один закон в Украине не предусматривает привязку SIM-карт к паспортам, заявил Федиенко в эфире Громадського радіо, передает NNS со ссылкой на НВ.

По словам Федиенко, если человек хочет привязать номер к паспорту, он, конечно, может это сделать – такое право у него есть. Но в действующем законодательстве отсутствует норма, обязующая привязывать мобильные номера к документам. Федиенко заявил, что информация в СМИ о том, что украинцы должны регистрировать SIM-карту по паспорту, не соответствует действительности. Нардеп советует регистрировать номер по паспорту тем, кто использует его как финансовый.

«В настоящее время граждане могут сами выбирать: регистрировать свой номер или нет. Но при этом у них есть возможность пользоваться номером обезличенно. Мы считаем, что это право нельзя забирать», — добавили в Офисе эффективного регулирования BRDO.

А как же закон?

Федиенко уточнил, что закон Об электронных коммуникациях, который вступил в силу 1 января, действительно приняли, но он является техническим, в нем не сказано об обязательной регистрации номера.

В то же время Верховная Рада рассматривает законопроект № 6183 об IMEI-кодах мобильных телефонов, но он не касается SIM-карт. Документ предусматривает, что все смартфоны с уникальными официальными идентификаторами (IMEI-кодами) будут зарегистрированы в единой базе. Смартфоны, которые попали в страну контрабандой, не будут попадать в базу, а с 2025 года им предлагают присвоить статус запрещенных.

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