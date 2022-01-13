Новый штамм «Омикрон» поражает молодых: что еще о нем известно

Новый штамм «Омикрон», захватывающий планету, чаще поражает молодых. Что еще известно об этой разновидности коронавируса и как уберечься, NNS расскажет, ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины.

Что известно о новом штамме «Омикрон» по предварительным результатам научных исследований

Ученые утверждают, что:

«Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках по сравнению со штаммом «Дельта».

Новый штамм имеет более короткий инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит сдвиг заболеваемости штаммом «Омикрон» в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом «Дельта», был 38,3 лет, то для «Омикрона» – 30,8 лет.

Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с «Дельтой» он составлял около 2,5%, для «Омикрона» – более чем в 5 раз выше, 13%.

Предварительно, «Омикрон» в 2,9 раза более инфекционный, чем «Дельта». То есть, новый штамм более заразен по сравнению с «Дельтой».

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Сейчас нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной «Омикроном». Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Но есть и хорошие новости:

Данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикроном» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» вполовину меньше, чем для «Дельты».

Только 0,6% больных Omicron были госпитализированы по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В то же время данные о госпитализациях не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же подавляющее большинство исследований было проведено в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей, – отмечают в Минздраве.

Правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19 по-прежнему остаются эффективными и простыми мерами, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом.

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