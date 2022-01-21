Новое меню в школах и садиках: чем конкретно кормят детей и что под запретом

Новое меню в школах и садиках, которое введено в Украине с начала 2022 года, вызвало бурную реакцию в обществе и жаркие дискуссии. Напомним, блюда для детей разрабатывал известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который настаивает, чтобы меню детей содержало меньше соли и сахара.

А пока родители “ломают копья” в соцсетях, издание “Слово и дело” разработало инфографику, с помощью которой можно посмотреть, какие блюда можно давать школьникам, а какие оказались под запретом, передает NNS.

Новое меню в школах и садиках: чем конкретно кормят детей

Следовательно, согласно новым стандартам, количество сахара в блюдах должно быть меньше в 2-2,5 раза, но больше фруктов, молочных продуктов и мяса. Новое школьное меню было разработано так, чтобы около 75% продуктов было растительного происхождения (овощи, фрукты, ягоды, салаты).

Блюда из рыбы должны появляться на столах школьников не менее 2-х дней в неделю, а мясные – не менее 3-х дней. Овощи и фрукты детям обязаны давать каждый день. А вот картофель как отдельное блюдо должен подавать не более 2-х раз в неделю в случае 5-дневного пребывания в школе, и не более 3-х раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания.

Что под запретом

В список запрещенных продуктов для школьных столовых попали:

сосиски,

колбаса,

копченая и вяленая рыба,

грибы,

непастеризованное молоко и непастеризованные соки

продукты домашнего производства,

консервы,

продукты, содержащие много сахара и соли,

макароны по-флотски,

блины с мясом и сыром,

мясные и рыбные салаты,

холодец,

форшмак,

зельц,

холодник,

десерты с кремом и мороженым,

кислое молоко,

содержащие красители напитки

газированные напитки,

кофе

Чай и какао детям давать разрешается, но без добавления сахара или с минимальным его количеством.

Отметим, что меню в разных детсадах и школах может различаться, ведь есть много разных факторов, влияющих на внедрение нововведений на местах: начиная от денег, заложенных в местных бюджетах на питание, и заканчивая мастерством поваров и наличием необходимого оборудования для приготовления пищи.

Новое меню в школах и садах: родители массово жалуются – Клопотенко отреагировал

Почему новое меню школьников – это хорошо, рассказал главный диетолог страны

Массовое недовольство новым школьным меню. Что говорит о проблемах Клопотенко