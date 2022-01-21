Новое меню в школах и садиках: чем конкретно кормят детей и что под запретом

Новое меню в школах и садиках, которое введено в Украине с начала 2022 года, вызвало бурную реакцию в обществе и жаркие дискуссии. Напомним, блюда для детей разрабатывал известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который настаивает, чтобы меню детей содержало меньше соли и сахара.
А пока родители “ломают копья” в соцсетях, издание “Слово и дело” разработало инфографику, с помощью которой можно посмотреть, какие блюда можно давать школьникам, а какие оказались под запретом, передает NNS.
Новое меню в школах и садиках: чем конкретно кормят детей
Следовательно, согласно новым стандартам, количество сахара в блюдах должно быть меньше в 2-2,5 раза, но больше фруктов, молочных продуктов и мяса. Новое школьное меню было разработано так, чтобы около 75% продуктов было растительного происхождения (овощи, фрукты, ягоды, салаты).
Блюда из рыбы должны появляться на столах школьников не менее 2-х дней в неделю, а мясные – не менее 3-х дней. Овощи и фрукты детям обязаны давать каждый день. А вот картофель как отдельное блюдо должен подавать не более 2-х раз в неделю в случае 5-дневного пребывания в школе, и не более 3-х раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания.
Что под запретом
В список запрещенных продуктов для школьных столовых попали:
- сосиски,
- колбаса,
- копченая и вяленая рыба,
- грибы,
- непастеризованное молоко и непастеризованные соки
- продукты домашнего производства,
- консервы,
- продукты, содержащие много сахара и соли,
- макароны по-флотски,
- блины с мясом и сыром,
- мясные и рыбные салаты,
- холодец,
- форшмак,
- зельц,
- холодник,
- десерты с кремом и мороженым,
- кислое молоко,
- содержащие красители напитки
- газированные напитки,
- кофе
Чай и какао детям давать разрешается, но без добавления сахара или с минимальным его количеством.
Отметим, что меню в разных детсадах и школах может различаться, ведь есть много разных факторов, влияющих на внедрение нововведений на местах: начиная от денег, заложенных в местных бюджетах на питание, и заканчивая мастерством поваров и наличием необходимого оборудования для приготовления пищи.
Новое меню в школах и садах: родители массово жалуются – Клопотенко отреагировал
Почему новое меню школьников – это хорошо, рассказал главный диетолог страны
Массовое недовольство новым школьным меню. Что говорит о проблемах Клопотенко