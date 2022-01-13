Новое меню в школах и садах: родители массово жалуются – Клопотенко отреагировал

С января 2022 года в Украине новое меню в школах и садах, разработанное шеф-поваром Евгением Клопотенко и первой леди Еленой Зеленской. Введение нового рациона позиционируется как попытка сделать его более здоровым. Однако родители массово жалуются на качество питания, передает NNS, ссылаясь на Фокус и ряд пабликов в социальных сетях.
Среди распространенных претензий — пресная и не аппетитная еда, некомпетентность поваров и плохое качество ингредиентов. Евгений Клопотенко уже отреагировал на критику.
Критические замечания, в частности появились, под заметкой повара и в группе ‘Родители SOS’ в Facebook.
Часть недовольных пользователей жалуются, что дети не хотят есть полезную пищу и поэтому вынуждены оставаться голодными. Кроме этого, родители говорят, что дети просто не привыкли к такому рациону.
Вот несколько комментариев родителей:
- ‘Полезно — это хорошо. Но что делать если ребенок это есть не хочет? Получается, что большую часть времени в детском саду ребенок голоден. Потому что еда пресная и не аппетитная. Извините, а гастрит и язву желудка кто будет лечить детям и за чей счет?’
- ‘Ваши гадкие соусы дети не едят, никакие соусы не едят маленькие дети, запомните это! Это издевательство над детьми и их родителями, Вы взяли большой грех на душу этими изменениями’.
- ‘Все без соли, какао без сахара и молока’.
Другие корреспонденты утверждают, что повара в школах и садиках некомпетентные, блюда готовятся из некачественных продуктов, а некоторые необходимые для нового меню ингредиенты заведений не поставляются.
- ‘Оборудования нет. Повара не подготовлены. Ужасная продукция, которая завозится. Половины из того, что нужно для нового меню, вообще не привозят. Дорого. Что хотите, то и делайте’.
- ‘Сначала оборудуйте сады необходимым оборудованием, научите персонал, адаптируйте меню качественно, а не на скорую руку. А у нас все через ж’*пу. И за такое питание я плачу 95 грн в день, за месяц получается 2 100 грн!!! И я понимаю, что мой ребенок не съедает на эту сумму.
- ‘С подругой-воспитательницей разговаривала, она говорит, все в унитаз выбрасывают, дети ничего не едят, заставить их не имеют права, а дети голодные плачут, что это есть не будут. В обед запивать ничем, никакого компота, чая нет. В рецептуре — добавление яиц в еду, а яйца не завезли, потому что тендер еще не прошел ‘.
Есть и другая проблема в регионах. Так, например, в Марганце на Днепропетровщине жители утверждают, что город не успел провести тендерные закупки продуктов и поэтому детей кормят тем, что осталось с прошлого года. В одном из местных пабликов выложили дневное меню детского сада. Среди блюд отсутствует мясо.
Меню выглядит так:
Завтрак:
- Каша вязкая ячневая рассыпчатая с луком
- Хлеб цельнозерновой
- Чай
Обед:
- Суп на овощном бульоне с бобовыми
- Плов овощной с рисовой крупой
- Яичное суфле
- Хлеб цельнозерновой
- Чай
Ужин:
- Запеканка рисовая с сыром кисломолочным
- Чай
Люди возмущаются таким меню, правда обвиняют во всем местную власть.
Однако есть и те, кто хорошо воспринял нововведение в Украине. По словам таких комментаторов, их радует, что пища стала здоровее.
- ‘Похоже на саботаж от поваров, Клопотенко представлял полезную и вкусную еду. Но есть и другая сторона, далеко не все дети готовы к этому, ибо нет в семье культуры питания’.
- ‘В нашей школе (Киев) еда стала намного вкуснее и эстетически привлекательнее. Дети одобрили (а у нас в семье довольно высокие стандарты питания). Но соли мало’.
- ‘В наших уже начали менять, дети удивляются фасоли, новым котлетам и вкусном какао В ШКОЛЕ. Едят с удовольствием’.
- ‘А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили не сладкий чай и компот, почти не солим пищу. Пища должна быть полезной и вкусной, как у Клопотенко’.
В ответ на реакцию на новое меню Евгений Клопотенко опубликовал сообщение, в котором объяснил, почему у ряда родителей возникло недовольство в отношении нового меню. По его словам, рецепты утвердили при содействии Министерства здравоохранения, а школы получили выбор: или самим адаптировать свое меню под новые нормы, или составлять его на основании рецептов, разработанных шеф-поваром.
Клопотенко призвал родителей самостоятельно проверять питание в школах и садиках и сообщать о несоответствии законодательству и технологическим картам в Госпродпотребслужбу через чат-бот в Telegram.
‘Если в школе уже сейчас полностью отказались от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно’, — заверил повар.
Одновременно Клопотенко признал, что некоторые повара в украинских школах и садах имеют недостаточную квалификацию для того, чтобы начать готовить новые блюда, и потому повар со своей командой намерен запустить в феврале-марте этого года специальные тренинги в регионах Украины.
Напомним, в обновленном меню, согласно нормам, должно увеличиться количество мяса и фруктов, а также количество позиций. В то же время нужно уменьшить количество сахара, хлеба и жареного.
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