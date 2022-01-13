Новое меню в школах и садах: родители массово жалуются – Клопотенко отреагировал

С января 2022 года в Украине новое меню в школах и садах, разработанное шеф-поваром Евгением Клопотенко и первой леди Еленой Зеленской. Введение нового рациона позиционируется как попытка сделать его более здоровым. Однако родители массово жалуются на качество питания, передает NNS, ссылаясь на Фокус и ряд пабликов в социальных сетях.

Среди распространенных претензий — пресная и не аппетитная еда, некомпетентность поваров и плохое качество ингредиентов. Евгений Клопотенко уже отреагировал на критику.

Критические замечания, в частности появились, под заметкой повара и в группе ‘Родители SOS’ в Facebook.

Часть недовольных пользователей жалуются, что дети не хотят есть полезную пищу и поэтому вынуждены оставаться голодными. Кроме этого, родители говорят, что дети просто не привыкли к такому рациону.

Вот несколько комментариев родителей:

‘Полезно — это хорошо. Но что делать если ребенок это есть не хочет? Получается, что большую часть времени в детском саду ребенок голоден. Потому что еда пресная и не аппетитная. Извините, а гастрит и язву желудка кто будет лечить детям и за чей счет?’

‘Ваши гадкие соусы дети не едят, никакие соусы не едят маленькие дети, запомните это! Это издевательство над детьми и их родителями, Вы взяли большой грех на душу этими изменениями’.

‘Все без соли, какао без сахара и молока’.

Другие корреспонденты утверждают, что повара в школах и садиках некомпетентные, блюда готовятся из некачественных продуктов, а некоторые необходимые для нового меню ингредиенты заведений не поставляются.

‘Оборудования нет. Повара не подготовлены. Ужасная продукция, которая завозится. Половины из того, что нужно для нового меню, вообще не привозят. Дорого. Что хотите, то и делайте’.

‘Сначала оборудуйте сады необходимым оборудованием, научите персонал, адаптируйте меню качественно, а не на скорую руку. А у нас все через ж’*пу. И за такое питание я плачу 95 грн в день, за месяц получается 2 100 грн!!! И я понимаю, что мой ребенок не съедает на эту сумму.

‘С подругой-воспитательницей разговаривала, она говорит, все в унитаз выбрасывают, дети ничего не едят, заставить их не имеют права, а дети голодные плачут, что это есть не будут. В обед запивать ничем, никакого компота, чая нет. В рецептуре — добавление яиц в еду, а яйца не завезли, потому что тендер еще не прошел ‘.

Есть и другая проблема в регионах. Так, например, в Марганце на Днепропетровщине жители утверждают, что город не успел провести тендерные закупки продуктов и поэтому детей кормят тем, что осталось с прошлого года. В одном из местных пабликов выложили дневное меню детского сада. Среди блюд отсутствует мясо.

Меню выглядит так:

Завтрак:

Каша вязкая ячневая рассыпчатая с луком

Хлеб цельнозерновой

Чай

Обед:

Суп на овощном бульоне с бобовыми

Плов овощной с рисовой крупой

Яичное суфле

Хлеб цельнозерновой

Чай

Ужин:

Запеканка рисовая с сыром кисломолочным

Чай

Люди возмущаются таким меню, правда обвиняют во всем местную власть.

Однако есть и те, кто хорошо воспринял нововведение в Украине. По словам таких комментаторов, их радует, что пища стала здоровее.

‘Похоже на саботаж от поваров, Клопотенко представлял полезную и вкусную еду. Но есть и другая сторона, далеко не все дети готовы к этому, ибо нет в семье культуры питания’.

‘В нашей школе (Киев) еда стала намного вкуснее и эстетически привлекательнее. Дети одобрили (а у нас в семье довольно высокие стандарты питания). Но соли мало’.

‘В наших уже начали менять, дети удивляются фасоли, новым котлетам и вкусном какао В ШКОЛЕ. Едят с удовольствием’.

‘А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили не сладкий чай и компот, почти не солим пищу. Пища должна быть полезной и вкусной, как у Клопотенко’.

В ответ на реакцию на новое меню Евгений Клопотенко опубликовал сообщение, в котором объяснил, почему у ряда родителей возникло недовольство в отношении нового меню. По его словам, рецепты утвердили при содействии Министерства здравоохранения, а школы получили выбор: или самим адаптировать свое меню под новые нормы, или составлять его на основании рецептов, разработанных шеф-поваром.

Клопотенко призвал родителей самостоятельно проверять питание в школах и садиках и сообщать о несоответствии законодательству и технологическим картам в Госпродпотребслужбу через чат-бот в Telegram.

‘Если в школе уже сейчас полностью отказались от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно’, — заверил повар.

Одновременно Клопотенко признал, что некоторые повара в украинских школах и садах имеют недостаточную квалификацию для того, чтобы начать готовить новые блюда, и потому повар со своей командой намерен запустить в феврале-марте этого года специальные тренинги в регионах Украины.

Напомним, в обновленном меню, согласно нормам, должно увеличиться количество мяса и фруктов, а также количество позиций. В то же время нужно уменьшить количество сахара, хлеба и жареного.

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