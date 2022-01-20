Не променял Украину на выход из тюрьмы «ДНР»: 23-летний Богдан может умереть в неволе

Тюрьмы так называемой «ДНР» забиты заключенными, которые находятся там по политическим причинам. Один из них – 23-летний Богдан Ковальчук. Молодой украинец, который не предал Родину, и потому продолжает оставаться в неволе. История парня впечатляет. Трудно представить, сколько ужасов пришлось пережить этому юноше. Богдану необходима помощь Украины и международного сообщества, ведь он болен. И его жизнь под угрозой.

Историю Богдана Ковальчука рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает NNS.

По ее словам, Богдану Ковальчуку не было и 18-ти, когда 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними друзьями похитили из временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области. Представители оккупационной администрации обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и «отделения милиции ДНР».

На протяжении более пяти лет гражданин Украины прошел застенки МГБ ДНР», но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить. Несмотря на все требования Украины освободить подростков, в июле 2018 года «Верховный суд ДНР», осудил их за «терроризм» на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии № 28. Ему сейчас 23 года, и из них почти шесть – он ждет освобождения.

Накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на «помилование» отказаться от перехода на подконтрольную Правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине.

По словам родных, Богдан имеет серьезные проблемы с легкими и требует постоянных медицинских обследований, которые в условиях заключения не проводятся. При карантинных ограничениях посещать парня в исправительном учреждении могла только его мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако, уже долгое время родные не имеют с ним связи.

До плена Богдан окончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, потому что хотел быть железнодорожником как его мама. Кроме нее дома парня ждут бабушки и 84-летний прадедушка.

Все вышеназванные действия в отношении Богдан Ковальчук являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года, – отмечает Денисова.

Она обращается к руководству МККК в Украине с требованием срочно осуществить визит к Богдану Ковальчуку, содействовать его немедленному освобождению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться ради возбуждения вопроса об его освобождепнии, – добавила омбудсмен.

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