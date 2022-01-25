Найден дом, в котором Зеленский начинал свой жизненный путь (фото)

Многим известно, что шестой президент Украины проживал с родителями в доме, который в Кривом Роге знают все. Это, так называемый «муравейник» – четвертый по протяженности дом в Украине, который растянут на 680 метров и насчитывает 857 квартир. Он находится в центре города – недалеко от 95-квартала. Но сюда семья будущего главы Украины переселилась позже, а дом, в котором Зеленский начинал свой жизненный путь, расположен совсем в другом, не таком престижном, районе Кривого Рога. Журналисты NNS выяснили, где именно, и сделали фото. Но репортаж не только об этом.

Скажем откровенно, намеренно дом мы не искали. И цели такой у нас совсем не было. В Кривом Роге пребывали по делам и случайно оказались рядом с домом, где Зеленский, как оказалось, начинал свой жизненный путь. Более того – даже пообщались с женщиной, которая носила маленького Владимира на руках.

Находится дом, где жила молодая семья Зеленских в конце 70-х годов, в Ингулецком районе по улице Панаса Мирного, 15. В Кривом Роге этот район известен еще как ЮГОК. Он представляет собой довольно депрессивную территорию, как и большинство территорий, расположенных рядом с промышленными предприятиями постсоветских городов.

Дом №15 по улице Панаса Мирного – это обычная кирпичное четырехэтажное здание, которое «смотрит» на проезжую часть.

Да, да – именно здесь жили Зеленские, а я качала их маленького сына на руках. Это были где-то 78-79-й годы. Хорошо общались мы с этой семьей, дружили. И мать, и отец запомнились нормальными, приличными людьми – говорит наша собеседница Людмила, пенсионерка.

От редакции: из биографии президента известно, что потом семья жила в Монголии, где Владимир пошел в первый класс. А затем Зеленские вернулись в Кривой Рог, и поселились уже в другом месте.

Конечно, уже мало кто помнит, что здесь когда-то жил президент. Да и он сам, скорее всего, не помнит, потому что был маленький. Это совершенно обычный, ничем неприметный дом – не лучше и не хуже, чем большинство домов в Кривом Роге. А вы лучше зайдите в здание напротив – вот оно стоит журналистского внимания! Потому что власть на него внимания, к сожалению, не обращает… – добавила Людмила.

Мы последовали ее совету и зашли посмотреть, что же там такого вопиющего в чотырехэтажке напротив «доме Зеленского». Внешне – обычный дом. А внутри.. Трущобы.

Отметим, что находится здание на балансе города. В нем «ютятся» общежитие «комната отдыха» дворников из ЖЭКа, а на первом этаже – немногочисленные арендаторы держат свои маленькие «бизнесы».

И то, что мы увидели внутри – просто ужас. Здесь давно сгнила канализация, поэтому жители и арендаторы вынуждены пользоваться уборной, которая работает по принципу уличной.

Как следствие – проблемы с пользованием водой. В помещении холодно, гуляет ветер. Комнаты и коридоры общежития мало напоминают место, пригодное для жизни. Смотрите сами:

А люди, которым некуда отсюда уйти, как-то здесь живут! В основном это сироты, в свое время получившие «квадраты» от государства. А теперь у них растут свои дети, у некоторых по двое-трое. Сложно представить, как они выживают в таких условиях…

Говорят, обращались к местной власти, чтобы им сделали хоть какой-то ремонт. И добились своего. Три года назад прибыла бригада – демонтировали старые коммуникации, унитазы, начали какие-то работы и… бросили, так и не начав сам ремонт. Люди считают, что не хватило средств. Оставили «ремонтники» помещение после себя в состоянии значительно худшем, чем было.

Стало совсем невыносимо. И как-то исправить ситуацию обездоленные жители общежития не могут… Живут, болеют, умирают в грязи и разрухе.

Мужчина среднего возраста, которого мы встретили в коридоре, узнав, что мы журналисты, начинает громко ругаться:

Что творят, сволочи, что творят! С народа последние штаны снимают. Вы цены в магазине видели? Ежедневно растут, на пенсию скоро и хлеба не купишь. А коммуналка! А стены эти облупленные видите? Как тут человеку жить? Мразота просто, а не власть – так и передайте им. Хотя… Это же мы виноваты. Население. Семьдесят-три, – неожиданно вздыхает он и завершает свой гневный спич.

Таким невеселым оказался репортаж из родного города президента. И весьма символичным.

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