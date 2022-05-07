Начинается очень тяжелая фаза войны — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил, что Украина вступает в новую фазу войны, которая будет очень тяжелой, передает NNS, ссылаясь на Слово и дело.

Война Украины против россии входит в новую фазу — теперь ничего сенсационного происходить практически не будет, а вот боевые действия будут постоянными и очень мучительными.

Война входит в рутинную фазу. Пару месяцев минимум будет время мелких сенсаций или вообще ничего не будет происходить. Надо привыкать, что это очень тяжелая фаза, когда идет перемалывание друг друга — сказал он.

Арестович отметил, что успешнее всего Вооруженные Силы Украины сейчас действуют в Харьковской области. В то же время в Луганской области сложилась очень сложная ситуация, хотя там тоже есть какой-то позитив.

‘Наши войска продвигаются к северу от Харькова, освобождая населенные пункты. До этого они двигались к востоку от Харькова… В районе Северодонецка, Рубежного и Попасной ситуация осложнилась. Северодонецк находится под непосредственной угрозой, Рубежное под усиленной угрозой, Попасную сровняли с землей, и вопрос, кому она принадлежит, уже чисто теоретический. Вести оцепление со стороны Изюма не получается, от Авдеевки вообще ничего окружать не получается. Поэтому большой треугольник-Рубежное-Авдеевка-Барвенково — уже не в планах, а вот Луганскую область они пытаются взять, чтобы хоть что-то объявить до 9 мая — подытожил он.

Напомним, 5 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия перешла в контрнаступление против войск рф на двух горячих направлениях на фронте.

Главная цель войны РФ в Украине изменилась — Арестович

Когда закончится война: Арестович назвал сроки и два варианта финала

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм