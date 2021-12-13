Минюст бесплатно раздает автомобили: кто может получить и как это сделать

Минюст бесплатно раздает автомобили, сообщает NNS, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Речь идет о конфискованных авто.
Министерство юстиции Украины вместе с государственным предприятием «СЕТАМ» и Государственной исполнительной службой бесплатно отдает нереализованное конфискованное имущество — семь автомобилей.
Минюст бесплатно раздает автомобили: кто может получить
Получить такую помощь от государства могут:
- учреждения здравоохранения;
- заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- детские дома семейного типа;
- приемные семьи;
- органы государственной власти,
- следственные изоляторы,
- военные формирования и т.д.
Полный перечень тут.
Какие автомобили отдают и куда направлять заявки:
Автомобили Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 года выпуска), Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска) и Skoda Octavia (2000 года выпуска)
- Заявку необходимо подать до 10 января 2022 года
- Куда подавать: 79000, Львовская область, город Львов, площадь Маркияна Шашкевича, дом 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
Автомобиль FIAT MULTIPA, 2000 года выпуска
- Заявку необходимо подать до 8 января 2022 года
- Куда подавать: 10014, Житомирская область, г. Житомир, майдан Соборный, дом 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: info_prim@zt.dvs.gov.ua web: http://www.ztobljust.gov.ua
Автомобиль OPEL ZAFIRA-A, 2003 года выпуска
- Заявку необходимо подать до 8 января 2022 года
- Куда подавать: 18028, м. Черкассы, проспект Химиков, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: info_prim@ck.dvs.gov.ua
Автомобиль BMW 528, 1997 года выпуска
- Заявку необходимо подать до 29 декабря 2021 года
- Куда подавать: 79000, Львовская область, город Львов, площадь Маркияна Шашкевича, дом 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
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