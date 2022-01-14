Масштабная атака хакеров на государственные сайты Украины: какие ресурсы пострадали и кто за этим стоит

Атака хакеров на государственные сайты Украины произошла сегодня, 14 января. Пострадали около 70 ресурсов. Хакерская атака, с которой столкнулись украинские правительственные сайты, стала крупнейшей за последние четыре года. По состоянию на вечер время пятницы, 14 января, десятки сайтов ‘лежат’, передает NNS, ссылаясь на dw.com.

В результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 13 на 14 января пострадали около 70 сайтов различных государственных структур. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи в пятницу, 14 января.

Эксперты ведомства назвали нынешнюю атаку самой масштабной за последние четыре года. По состоянию на вечер пятницы, 14 января десятки сайтов не работают. В ведомстве успокаивают: работу сайтов специально остановили для проверки на наличие вредоносного программного обеспечения и обещают вскоре возобновить.

Атака хакеров на государственные сайты Украины: какие ресурсы пострадали

Ночью перестали работать десятки правительственных сайтов, в том числе министерств иностранных дел, здравоохранения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сайт государственного сервиса ‘Дия’. Правда мобильное приложение ‘Дия’ работать не прекращало. Утром стало известно, что к неработающим правительственным сайтам добавились ресурсы судебной системы. В частности, ‘лежат’ сайты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а также Единый реестр судебных решений и портал Судебная власть.

В то же время сайт НБУ работает в штатном режиме, хотя злоумышленники предпринимали попытки его сломать, сообщили в Национальном банке Украины. Система электронных платежей, которой пользуются коммерческие банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ работают без сбоев.

Уцелели ли персональные данные

СБУ ранее заверили, что утечки персональных данных пользователей государственных систем не было. В ведомстве сообщили, что продолжаются работы по устранению неисправности, также относительно этого инцидента работают СБУ и киберполиция. Госспецсвязи также подтверждает отсутствие утечки данных. Отсутствуют также факты о том, что была потеряна, модифицированная, или куда-то переданная информация из государственных ресурсов, сообщили в ведомстве.

Кто стоит за атакой

После хакерской атаки на взломанных сайтах ночью появилось сообщение на русском, украинском и на ломаном польском языках с угрозами и территориальными претензиями к украинцам якобы со стороны поляков. Журналисты издания Wprost обратили внимание на ошибки в польском языке уведомления. Газета отметила, что сообщение на польском языке написано таким образом, что позволяет предположить использование плохого переводчика. То есть можно предположить, что сообщения писали не носители языка. Позже сообщение исчезло с сайтов.

Публикация ‘заявлений’ в результате кибератаки против правительственных ведомств Украины на польском языке – это очередная попытка дестабилизировать польско-украинские отношения. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина на своей странице в Twitter.

‘Мы расцениваем публикацию ‘заявлений’ на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения’, – написал Ясина в пятницу. Он выразил обеспокоенность из-за кибератаки на украинские правительственные сайты и осудил ‘все действия, которые приводят к распространению дезинформации и нарушение работы государственных учреждений’.

Z niepokojem przyjmujemy informacje o ataku cybernetycznym ukraińskie na strony rządowe, w tym na stronę 🇺🇦 MSZ @MFA_Ukraine. Stanowczo potępiamy wszelkie działania, których rezultatem jest szerzenie dezinformacji oraz zakłócanie funkcjonowania instytucji państwowych. pic.twitter.com/2JaXiihRsg — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022

Помощь от Европы

В Евросоюзе не удивлены кибератакой на украинские государственные ресурсы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в случае необходимости ЕС готов подключить к помощи Украине свое специальное подразделение по быстрому реагированию на кибератаки. Также он сообщил, что предложит использовать для этого и часть ресурсов европейской программы PESCO, несмотря на то, что Украина не является членом ЕС. Также о готовности усилить кибербезопасность Украины заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сайты государственных органов Украины не впервые испытывают атаки хакеров. Так, в декабре 2021 года Служба безопасности Украины нейтрализовала 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти. В феврале 2021 о попытке кибератаки на систему документооборота государственных органов также сообщал Совет национальной безопасности и обороны. Тогда инцидент связали с одним из шпионских хакерских группировок из РФ. Самая масштабная атака состоялась в 2017 году, тогда в результате атаки, которая маскировалась под вирус-вымогатель, упали сотни государственных и частных IT-систем по всей стране.

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