Лицензию Укрзализныци приостановлено – будут после праздников ходить пассажирские поезда

В Украине после праздников могут перестать ходить пассажирские поезда, считает эксперт Виктор Гальчинский, передает NNS.

Такое мнение эксперт озвучил в Фейсбуке. Причина возможной остановки перевозок – приказ Укртрансбезпеки.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) своим приказом номер 1044 от 30 декабря 2021 года приостановил действие лицензии АО “Украинская Железная дорога” на перевозки пассажиров, опасных грузов и отходов железнодорожным транспортом.

Причина – зафиксированное актом от 24 декабря 2021 года невыполнение предписания об устранении нарушений лицензионных условий на упомянутую деятельность.

Лицензия приостановлена до устранения нарушений, но не более чем на 2 месяца.

“Никаких комментариев Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia относительно этого пока нет. Надеюсь, новый наблюдательный совет компании, в частности, ее независимый директор Анатолий Амелин не допустят остановки движения и сделают соответствующие организационные выводы”, – говорится в сообщении Гальчинского.

Тем временем на данный момент Укрзализныця уже прокомментировала сообщение эксперта. В ведомстве подтвердили, что определенные проблемы есть, но призвали не паниковать.

Пассажирские перевозки будут продолжаться, это нормальная практика. Укртрансбезопасность имеет ряд замечаний, которые ‘Укрзализныця’ в четкие сроки устранит, чтобы обеспечить максимальные стандарты безопасности для наших пассажиров. Поэтому все могут спокойно планировать свои железнодорожные путешествия, – заверили в ведомстве.

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