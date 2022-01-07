Кого зачислят в ряды терробороны, а кому откажут – ответили в Минобороны

В Украине началось формирование батальонов территориальной обороны в регионах. Кого зачислят в ряды терробороны, а кому откажут – ответ дали в Главном управление разведки Министерства обороны Украины, передает NNS.
Основу добровольческих формирований территориальных громад составят граждане Украины, которые прошли военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут зачислять не только тех, кто служил в армии.
Об этом говорится в статье 9 Закона «Об основах национального сопротивления».
Граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, военных формированиях и правоохранительных органах, также будут зачислять в добровольческие формирования территориальных общин. Они включаются в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.
Кроме этого, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже обратились к гражданам с предложением стать частью территориальной обороны родного края.
Как будет осуществляться укомплектования частей и в чем преимущества службы
Преимущество такой службы в том, что военные будут служить рядом с домом и защищать свою малую Родину.
Укомплектования частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, офицерские, сержантские и солдатские должности.
- Все военнослужащие гарантированно будут получать денежное обеспечение согласно штатного расписания.
- Им будет оказана бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
- Также за всеми военнослужащими сохраняется место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.
- Кроме того, на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для армейцев, которые ее получали, не прекращается, а после увольнения со службы — подлежит обязательному перерасчету.
Кого не возьмут в ряды терробороны
В состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислено лицо, которое было ранее осуждено к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабілітованої, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.
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