Кого с 31 января отстранят от работы из-за отсутствия прививки: список профессий

С 31 января отстранят от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса представителей ряда профессий, передает NNS, ссылаясь на МОЗ.

31 января 2022 вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021-го года, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение, подтверждающее это.

«В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом «Омикрон» в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно “Омикроном”, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом “Дельта”. При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», – комментирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации.

Напомним, что в Украине прививка от COVID-19 уже обязательна для:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждения всех уровней и форм собственности,

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 г. № 83.

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