Когда в Украину придет настоящая зима с морозами и снегом – рассказала синоптик

Начало декабря в Украине выдалось теплым и влажным. Во многих регионах страны идет дождь, и первый зимний месяц больше похож на последний осенний. Когда в Украину придет настоящая зима с сильными морозами и снегом, рассказала синоптик, сообщает NNS, ссылаясь на Телеграф.

Резкое похолодание в Украине, с морозами и метелями, ожидается после 7 января, когда православные отмечают Рождество. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По словам специалиста, резкое понижение температуры по всей территории страны ожидается от Рождества Христова, 7 января, до Крещения Господня, 19 января. В этот период придет настоящая зима: с морозами и сильными снегопадами.

“Похолодание ожидается в пределах недели точно. Ночные температуры могут не только опускаться до -15 градусов, но и ниже. И дневные тоже будут отрицательными”, — сообщила Мартазинова.

Озимые могут пострадать, когда в Украину придет настоящая зима

В связи с периодом похолодания, добавляет ученая, могут возникнуть проблемы у работников сельского хозяйства. Дело в том, что в декабре и в начале января в Украине не ожидается сильных морозов, а днем вероятна плюсовая температура. Поэтому снег, который хоть и выпадать, не успеет образовать покров на земле. Таким образом, резкие морозы могут повредить озимые — сельскохозяйственные зерновые, которые нуждаются в перезимовке в условиях пониженных температур.

“Те, кто занимается выращиванием озимых культур, по этому поводу очень переживают. Потому что когда придут ночные морозы -10-20 градусов, то может оказаться, что с первого дня снег не успеет лечь. Риск для насаждений есть”, — объяснила Мартазинова.

Таким образом, по словам специалиста, украинцам не стоит ожидать зимней сказки под Новый год. До Нового года устойчивого снежного покрова не будет, поскольку температура воздуха в декабре будет преимущественно в пределах нормы или даже выше.

Температура будет относительно высокой до Нового года, из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит, – пояснила климатолог.

В декабре Мартазинова прогнозирует температуру до -2 -3 градусов.

Январь 2022 году, по ее прогнозам, будет холоднее чем декабрь, но теплее, если сравнивать со средними многолетними значениями.

В первые дни января ожидается небольшое похолодание. В то же время температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений – от -3 до -5 градусов, – уточнила Мартазинова прогноз на Новый год 2022.

Снег в январе будет, но не в начале месяца, добавила она.

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