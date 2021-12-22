Когда можно будет купить лекарства на «ковидную» тысячу ответ Минцифры

Как сообщалось ранее, украинцы старше 60 лет смогут потратить так называемую «тысячи Зеленского» не на культуру или путешествия. Пенсионеры получат возможность купить лекарства на «ковидную» тысячу. Когда именно – рассказали в минцифры, передает NNS, ссылаясь на «Украинскую правду».

Со второй половины января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить лекарства на тысячу гривен, которую получают вакцинированные граждане. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на брифинге 22 декабря

‘Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем по банкам, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства можно будет покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализуем техническую составляющую.

Точно можно будет физически в аптеках купить, по онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей старшего возраста’, – сказал Федоров.

Итак, пока что потратить на лекарства «ковидную» тысячу нельзя. Доступны только билеты в кино, фитнес-залы, бассейны и тому подобное. А также билеты на поезда и самолеты внутреннего сообщения и книжки. Сейчас уже 4,5 миллионов украинцев подали заявки на получение денег. А выделено на эти цели из бюджета пока что лишь 3 миллиарда.

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