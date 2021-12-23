Какой сегодня день 23 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 23 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

23 декабря – 357-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 8 дней.

В Украине

23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (День штабных специальностей и войск спецсвязи).

Главная цель этого дня: привлечь внимание к тем структурам, которые являются невидимыми на первый взгляд. Однако именно они помогают создать надежную и бесперебойную связь не только в военные, но и мирные времена. Также телекоммуникационные системы помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами на всех уровнях власти.

Главное управление было сформировано в 1992 году. И сейчас оно подчиняется Службе Безопасности Украины. Очень важно своевременно получать проверенную и нужную информацию, ведь тогда власть, военнослужащие, правозащитники могут быстро реагировать на нее.

В мире

23 декабря празднуют особый Праздник человеческого света (или День внутреннего света)

Основали его в 2001 году, и он распространен среди людей любых вероисповеданий, конфессий, национальностей. Цель этого дня – напомнить о необходимости фокусироваться на таких человеческих ценностях, как добро, сострадание, верность, искренность, ответственность, решительность, взаимопомощь.

В этом случае слово “свет” используется не как описание сверхъестественного высшего разума, а в человеческой осознанности, что в мире все связано между собой. То, что человек отдает другим (в плане своих мыслей, действий, эмоций) всегда к нему возвращается в приумноженном виде. Поэтому делайте добрые дела и ваша душа будет излучать невидимое человеческому глазу свет.

Традиционно 23 декабря люди зажигают четыре свечи разного цвета в честь сострадания, надежды, человечности и разума. Также стоит заниматься благотворительностью, желать добра планете всем сердцем. Интересный факт: праздник имеет свой особый символ. Это три человеческие фигуры на фоне солнечных лучей и трех цветов (красный, синий, золотой). Некоторые люди выбирают именно такие цвета свечей и дополняют белой в честь человечности.

Всемирный день сноуборда

День сноуборда – известный в мире как World Snowboard Day – молодой праздник. Впервые его начали отмечать в Европе в 2006 году. А за шесть лет, в 2012 году, праздновали уже почти в сорока странах мира. Не удивительно, ведь это праздник всех стран, где есть снег.

Много курортов делают в этот день вход бесплатным, а получить несколько уроков можно даже начинающему сноубордисту. К празднику присоединяются брендовые компании с различными акциями, спортивные школы, проекты и все заинтересованные в участии. На специализированных курортах проходят концерты, дарят подарки новичкам, проводят интересные конкурсы.

Праздник Блукаса

Блукас – это особый день, который является символом неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года. А сам праздник Блукаса — это, соответственно, своего рода подготовка к Новому году, когда все старое, незаконченное и плохое надо оставить в прошлом и приготовиться к новому, прекрасному.

Подобные праздники имеют много народов и свои особенности их празднования. Например, в Литве в этот день, по старинному обычаю, с наступлением темного времени года по дворам таскали старый строй — Блукаса.

После того, как все дворы в поселке были пройдены, корягу сжигали. Это означало, что прошлые заботы закончились и начинается подготовка к сотворению нового мира. Ночь завершается и постепенно выходит солнце.

Какой сегодня день 23 декабря – церковный праздник

23 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина приехал в Александрию по приказу императора Максиминома из Афин. Он должен был подавить восстание между язычниками и христианами. Однако он сам исповедовал христианскую религию, а также умел красиво говорить. А потому начал проповедовать.

Когда император узнал об этом, то послал в Александрию епарха своего Ермогена, чтобы тот провел над святым Миной суд и очистил город от христиан. Мину схватили и подвергли страшным пыткам, однако его раны чудесным образом исцелялись. Ермоген, хотя и был язычником, увидел это чудо и сам уверовал в Христа.

Тогда Максимин сам уехал в Александрию. Он настолько разозлился, что разрубил Евграфа, который работал у Мины секретарем. Затем он также отрубил голову Мине, а тогда и Ермогену.

Их изуродованные тела бросили в море в железном сундуке, однако впоследствии их мощи нашли и отвезли в Константинополь. В честь мученика Мины император Юстиниан даже построил храм.

23 декабря – этот день в истории

1583 — В торжественных условиях Папа Римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство. Это известие вызвало в Украине многочисленные протесты и возмущения: для широких масс идея объединения всего христианства отступала перед угрозой латинизации и полонизации Украины.

1846 — Братья Джордж и Майкл Боинги основали компанию по выпуску велосипедов, ныне занимающуюся авиастроением и авиаперевозками.

1873 — Основано Научное общество имени Шевченко.

1913 — Состоялся первый полет самолета И.Сикорского «Илья Муромец».

1947- 1 января в СССР объявили выходным днем.

1947 — В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.

1953 – родилась Романова Мария Владимировна – глава Российского императорского дома.

1954 — Первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация прошла в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Операция позволила брату Херрика прожить восемь лет.

1968 — Американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.

1972 – Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибли более 10 тысяч человек.

1972 — Через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах было спасено 16 жертв аварии. На основе этих событий в 1993 году режиссер Фрэнк Маршалл снял фильм «Живые».

1983 – Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.

1986 — В Москву после 7-летней ссылки в Горьком вернулся академик-диссидент Андрей Сахаров.

1990 – На всенародном референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.

1991 – Независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика. Установлены дипломатические отношения с Казахстаном.

1995 — В Индии во время новогодних празднований в результате пожара в Дабвале в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.

2015 — российские хакеры совершили Кибератаку на энергетические компании Украины.

Кто родился 23 декабря

1573 — Джованни Баттиста Креспи, итальянский художник эпохи раннего барокко, скульптор и архитектор.

1743 — Ипполит Богданович, поэт, издатель, переводчик. Выпускник Киево-Могилянской академии.

1790 — Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, лингвист. Признанный основатель египтологии, которому удалось расшифровать иероглифы.

1799 — Карл Брюллов, русский живописец (Последний день Помпеи, Всадница).

1878 — Степан Тимошенко, украинский, американский и немецкий ученый. Отец теоретической механики. Основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний.

1882 — Адам Коцко, общественный деятель, борец за украинский университет во Львове. Убит польским шовинистом во время студенческих выступлений 01.07.1910.

1924 — Михаил Водяной (Вассерман), артист оперетты, руководитель Одесского театра музыкальной комедии, который теперь носит его имя, народный артист СССР.

1925 — Пьер Береговуа, французский премьер-министр украинского происхождения.

1934 — Наталья Фатеева, актриса театра и кино Зоя в фильме «Три плюс два», дочь профессора Мальцева в «Джентльменах удачи», Ирина Соболевская в «Место встречи изменить нельзя»).

1950 — Висенте Дель Боске, испанский футболист (полузащитник) и тренер. С 2008-го — тренер национальной сборной Испании.

1968 — Карла Бруни, итало-французская модель, поп-певица, супруга президента Франции Николя Саркози

1968 — Мануэль Ривера-Ортис, американский фотограф.

1979 — Скотт Гомес, американский хоккеист.

Умерли в этот день

1789 — Шарль-Мишель Епе, французский ксендз, один из основоположников сурдопедагогики.

1890 — Зайцев Иван Кондратьевич, украинский и российский художник-портретист, автор мемуаров «Воспоминания старого учителя» о Тарасе Шевченко.

1907 — Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, который первым нашел новый химический элемент гелий на Солнце.

1923 — Иван Похитонов, украинский живописец и график.

1934 — Георг Элис Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов. Профессорствовал в Геттингене и Черновцах.

1973 — Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.

1978 — Мечислав Павликовский, польский актер театра и кино.

2007 — Оскар Питерсон-канадский джазовый пианист.

2019 — Виталий Дорошенко, украинский актер кино и дубляжа, заслуженный артист Украины.

Традиции и приметы 23 декабря

Народные приметы

Если погода ясная – жди морозов;

Если видны кольца вокруг луны и солнца – будет сильный снегопад;

Звезды мерцают – к холоду;

Если сороки возле жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Снег ветром легко разносится – лето будет без дождей.

Традиции

Девушки в этот день занимались рукоделием. Вышивали свое будущее свадебное платье и постельное белье для приданого.

В эту дату многие люди жалуются на плохой сон. Особенно плохо спят дети. Чтобы младенец крепче спал, над его колыбелью вешают икону Богоматери.

23 декабря считается хорошим днем для лечения глазных заболеваний. Знахари в этот день читали заговор на хорошее зрение.

Чего нельзя делать

В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос – это может разгневать святого.

23 декабря запрещалось заниматься тяжелым трудом.

Также не употребляли тяжелую пищу или алкогольные напитки.

23 декабря старайтесь не одалживать деньги.

Нельзя выходить на лед или плавать в водоемах.

23 декабря запрещалось вышивать и держать острые предметы в руках.

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