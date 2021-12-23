Какой сегодня день 23 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 23 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.
23 декабря – 357-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 8 дней.
В Украине
23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (День штабных специальностей и войск спецсвязи).
Главная цель этого дня: привлечь внимание к тем структурам, которые являются невидимыми на первый взгляд. Однако именно они помогают создать надежную и бесперебойную связь не только в военные, но и мирные времена. Также телекоммуникационные системы помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами на всех уровнях власти.
Главное управление было сформировано в 1992 году. И сейчас оно подчиняется Службе Безопасности Украины. Очень важно своевременно получать проверенную и нужную информацию, ведь тогда власть, военнослужащие, правозащитники могут быстро реагировать на нее.
В мире
23 декабря празднуют особый Праздник человеческого света (или День внутреннего света)
Основали его в 2001 году, и он распространен среди людей любых вероисповеданий, конфессий, национальностей. Цель этого дня – напомнить о необходимости фокусироваться на таких человеческих ценностях, как добро, сострадание, верность, искренность, ответственность, решительность, взаимопомощь.
В этом случае слово “свет” используется не как описание сверхъестественного высшего разума, а в человеческой осознанности, что в мире все связано между собой. То, что человек отдает другим (в плане своих мыслей, действий, эмоций) всегда к нему возвращается в приумноженном виде. Поэтому делайте добрые дела и ваша душа будет излучать невидимое человеческому глазу свет.
Традиционно 23 декабря люди зажигают четыре свечи разного цвета в честь сострадания, надежды, человечности и разума. Также стоит заниматься благотворительностью, желать добра планете всем сердцем. Интересный факт: праздник имеет свой особый символ. Это три человеческие фигуры на фоне солнечных лучей и трех цветов (красный, синий, золотой). Некоторые люди выбирают именно такие цвета свечей и дополняют белой в честь человечности.
Всемирный день сноуборда
День сноуборда – известный в мире как World Snowboard Day – молодой праздник. Впервые его начали отмечать в Европе в 2006 году. А за шесть лет, в 2012 году, праздновали уже почти в сорока странах мира. Не удивительно, ведь это праздник всех стран, где есть снег.
Много курортов делают в этот день вход бесплатным, а получить несколько уроков можно даже начинающему сноубордисту. К празднику присоединяются брендовые компании с различными акциями, спортивные школы, проекты и все заинтересованные в участии. На специализированных курортах проходят концерты, дарят подарки новичкам, проводят интересные конкурсы.
Праздник Блукаса
Блукас – это особый день, который является символом неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года. А сам праздник Блукаса — это, соответственно, своего рода подготовка к Новому году, когда все старое, незаконченное и плохое надо оставить в прошлом и приготовиться к новому, прекрасному.
Подобные праздники имеют много народов и свои особенности их празднования. Например, в Литве в этот день, по старинному обычаю, с наступлением темного времени года по дворам таскали старый строй — Блукаса.
После того, как все дворы в поселке были пройдены, корягу сжигали. Это означало, что прошлые заботы закончились и начинается подготовка к сотворению нового мира. Ночь завершается и постепенно выходит солнце.
Какой сегодня день 23 декабря – церковный праздник
23 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина приехал в Александрию по приказу императора Максиминома из Афин. Он должен был подавить восстание между язычниками и христианами. Однако он сам исповедовал христианскую религию, а также умел красиво говорить. А потому начал проповедовать.
Когда император узнал об этом, то послал в Александрию епарха своего Ермогена, чтобы тот провел над святым Миной суд и очистил город от христиан. Мину схватили и подвергли страшным пыткам, однако его раны чудесным образом исцелялись. Ермоген, хотя и был язычником, увидел это чудо и сам уверовал в Христа.
Тогда Максимин сам уехал в Александрию. Он настолько разозлился, что разрубил Евграфа, который работал у Мины секретарем. Затем он также отрубил голову Мине, а тогда и Ермогену.
Их изуродованные тела бросили в море в железном сундуке, однако впоследствии их мощи нашли и отвезли в Константинополь. В честь мученика Мины император Юстиниан даже построил храм.
23 декабря – этот день в истории
- 1583 — В торжественных условиях Папа Римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство. Это известие вызвало в Украине многочисленные протесты и возмущения: для широких масс идея объединения всего христианства отступала перед угрозой латинизации и полонизации Украины.
- 1846 — Братья Джордж и Майкл Боинги основали компанию по выпуску велосипедов, ныне занимающуюся авиастроением и авиаперевозками.
- 1873 — Основано Научное общество имени Шевченко.
- 1913 — Состоялся первый полет самолета И.Сикорского «Илья Муромец».
- 1947- 1 января в СССР объявили выходным днем.
- 1947 — В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.
- 1953 – родилась Романова Мария Владимировна – глава Российского императорского дома.
- 1954 — Первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация прошла в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Операция позволила брату Херрика прожить восемь лет.
- 1968 — Американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.
- 1972 – Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибли более 10 тысяч человек.
- 1972 — Через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах было спасено 16 жертв аварии. На основе этих событий в 1993 году режиссер Фрэнк Маршалл снял фильм «Живые».
- 1983 – Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.
- 1986 — В Москву после 7-летней ссылки в Горьком вернулся академик-диссидент Андрей Сахаров.
- 1990 – На всенародном референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.
- 1991 – Независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика. Установлены дипломатические отношения с Казахстаном.
- 1995 — В Индии во время новогодних празднований в результате пожара в Дабвале в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.
- 2015 — российские хакеры совершили Кибератаку на энергетические компании Украины.
Кто родился 23 декабря
- 1573 — Джованни Баттиста Креспи, итальянский художник эпохи раннего барокко, скульптор и архитектор.
- 1743 — Ипполит Богданович, поэт, издатель, переводчик. Выпускник Киево-Могилянской академии.
- 1790 — Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, лингвист. Признанный основатель египтологии, которому удалось расшифровать иероглифы.
- 1799 — Карл Брюллов, русский живописец (Последний день Помпеи, Всадница).
- 1878 — Степан Тимошенко, украинский, американский и немецкий ученый. Отец теоретической механики. Основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний.
- 1882 — Адам Коцко, общественный деятель, борец за украинский университет во Львове. Убит польским шовинистом во время студенческих выступлений 01.07.1910.
- 1924 — Михаил Водяной (Вассерман), артист оперетты, руководитель Одесского театра музыкальной комедии, который теперь носит его имя, народный артист СССР.
- 1925 — Пьер Береговуа, французский премьер-министр украинского происхождения.
- 1934 — Наталья Фатеева, актриса театра и кино Зоя в фильме «Три плюс два», дочь профессора Мальцева в «Джентльменах удачи», Ирина Соболевская в «Место встречи изменить нельзя»).
- 1950 — Висенте Дель Боске, испанский футболист (полузащитник) и тренер. С 2008-го — тренер национальной сборной Испании.
- 1968 — Карла Бруни, итало-французская модель, поп-певица, супруга президента Франции Николя Саркози
- 1968 — Мануэль Ривера-Ортис, американский фотограф.
- 1979 — Скотт Гомес, американский хоккеист.
Умерли в этот день
- 1789 — Шарль-Мишель Епе, французский ксендз, один из основоположников сурдопедагогики.
- 1890 — Зайцев Иван Кондратьевич, украинский и российский художник-портретист, автор мемуаров «Воспоминания старого учителя» о Тарасе Шевченко.
- 1907 — Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, который первым нашел новый химический элемент гелий на Солнце.
- 1923 — Иван Похитонов, украинский живописец и график.
- 1934 — Георг Элис Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов. Профессорствовал в Геттингене и Черновцах.
- 1973 — Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.
- 1978 — Мечислав Павликовский, польский актер театра и кино.
- 2007 — Оскар Питерсон-канадский джазовый пианист.
- 2019 — Виталий Дорошенко, украинский актер кино и дубляжа, заслуженный артист Украины.
Традиции и приметы 23 декабря
Народные приметы
- Если погода ясная – жди морозов;
- Если видны кольца вокруг луны и солнца – будет сильный снегопад;
- Звезды мерцают – к холоду;
- Если сороки возле жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.
- Снег ветром легко разносится – лето будет без дождей.
Традиции
- Девушки в этот день занимались рукоделием. Вышивали свое будущее свадебное платье и постельное белье для приданого.
- В эту дату многие люди жалуются на плохой сон. Особенно плохо спят дети. Чтобы младенец крепче спал, над его колыбелью вешают икону Богоматери.
- 23 декабря считается хорошим днем для лечения глазных заболеваний. Знахари в этот день читали заговор на хорошее зрение.
Чего нельзя делать
- В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос – это может разгневать святого.
- 23 декабря запрещалось заниматься тяжелым трудом.
- Также не употребляли тяжелую пищу или алкогольные напитки.
- 23 декабря старайтесь не одалживать деньги.
- Нельзя выходить на лед или плавать в водоемах.
- 23 декабря запрещалось вышивать и держать острые предметы в руках.
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