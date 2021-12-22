Какой сегодня день 22 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 22 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы, расскажет NNS.
22 декабря – 356-й день года (357-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 9 дней.
21 декабря – какой сегодня праздник
В Украине
День работников дипломатической службы
Ежегодно 22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы, установленный Указом президента № 1639/2005 от 21 ноября 2005 года, учитывая “важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении национальных интересов , а также защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за границей”.
Именно в этот день, в 1917 году, правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.
День энергетика
День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающий выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, отмечаемый в один из кратчайших световых дней.
В мире
22 декабря – Международный день бардовской песни
Для многих поклонников авторской песни помимо ежегодных фестивалей, посвященных этому культурному явлению, существует еще и праздник, отмечаемый ежегодно, 22 декабря. Он называется День авторской (или бардовской) песни.
Украинские исполнители авторской песни известны как в Украине, так и за ее пределами. Это и Станислав Щербатых (Тризубый Стас), Ольга Богомолец, Владимир Семенов, Борис Бурда, Владимир Завгородний, Костя Ерофеев, Инна Труфанова и другие.
Музыканты отмечают, что 22 декабря – самый короткий день в году, а длинный зимний вечер – это, пожалуй, лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить ушедшие имена бардов, запомнить новые имена.
Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным. Каждый год, 22 декабря, в 16 часов все, кто чувствует себя причастным ко Дню авторской песни, исполняют песню Булата Окуджавы “Молитва”.
“Добрые песни – добрые люди” – это один из неофициальных девизов многочисленных фестивалей бардовской песни, олицетворяющий его основную идею.
22 Декабря – именины
- Анна, Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Степан, Анна, Ефросинья
22 декабря – какой церковный праздник
22 декабря в церковном календаре – Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Это важная дата, ведь именно в этот день была зачата Дева Мария.
Святая Анна была одной из рода царя Даниила. Он был основателем династии царей Иудеи. Родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоакиму явился Ангел Господень и сказал, что их молитвы были услышаны. Радостные, они поспешили в Иерусалим, чтобы в храме принести славу Богу.
За то, что Господь подарил Анне и Иоакиму ребенка, супруги решили отдать его на служение в Храм. Через девять месяцев после явления Ангела у них родилась дочь. Ее назвали Марией.
22 декабря День Анны, когда произошло чудо и супруги зачали Деву Марию после поцелуя и объятий, считается невинным зачатием. Церковь считает, что поэтому на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного Спасения человеческого рода.
В народе Анну считают покровительницей женщин. Поэтому к ней обращаются как к святой, когда требуется ее защита и покровительство. Особенно часто молятся святой Анне беременные, прося, чтобы роды прошли успешно, а ребенок родился здоровым.
22 декабря – этот день в истории
- 69 — После длительной гражданской войны во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев.
- 1216 – Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником 1215 года.
- 1845 — В Филадельфии (США) впервые продемонстрирована работа первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером.
- 1882 — Помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду и украсил ею елку у себя дома на Рождество.
- 1894 — Военный суд в Париже объявил приговор по печально известному «делу Дрейфуса».
- 1895 — Немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (самый первый за три года до него получил украинский физик Иван Пулюй)
- 1905 – Начало декабрьского вооруженного восстания в Москве.
- 1917 – Глава правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам. Возглавил Генеральное секретарство Александр Шульгин. С 2000 года этот день ежегодно празднуется в Украине как День дипломата.
- 1917 — Малый Совет Украинской Народной Республики принял законы о Главной казне и Государственном банке Украины.
- 1917 — в Харькове состоялся мятеж против Украинской Народной Республики, провозглашено об установлении большевистской власти и созван III экстренный съезд советов марионеточной Донецко-Криворожской Республики
- 1917 — Конгресс США ввел в стране «сухой закон».
- 1918 – В Киеве командир Осадного корпуса сечевых стрелков Евгений Коновалец издал приказ о запрете антигосударственной агитации.
- 1938 — У берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).
- 1941 — Британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработке общей стратегии в войне против Германии и Японии. Следствием переговоров стало создание Объединенных Наций.
- 1947 — Учредительное собрание Италии приняло первую республиканскую конституцию.
- 1971 – Генеральная Ассамблея ООН утвердила решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на котором он пробыл два срока до 1982 года.
- 1972 — В Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпущена первая продукция.
- 1988 – Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония – Намибия.
- 1989 – В Социалистической Республике Румыния победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.
- 1989 — С согласия между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения «берлинской стены» Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.
- 1993 — Парламент Южно-Африканской Республики принял временную конституцию, положившую конец политике апартеида.
- 1999 — На посту премьер-министра Украины утвержден бывший глава Национального банка Виктор Ющенко.
Кто родился 22 декабря
- 1702 – Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник.
- 1744 – Данило Самойлович (Сушковский), украинский медик, основатель эпидемиологии в Российской империи, основатель первого в Украине научного медицинского общества. Первым доказал возможность противочумной прививки
- 1815 – Люсьен Петипа, французский балетный танцор и балетмейстер.
- 1823 – Жан Анри Фабр, французский энтомолог и писатель.
- 1833 – Марко Вовчок (Мария Вилинская), украинская писательница («Кармелюк», «Невольничка», «Институтка»).
- 1856 – Фрэнк Биллингс Келлог, американский юрист, дипломат, государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.
- 1858 — Джакомо Пуччини, итальянский композитор, автор 12 опер («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и др.).
- 1872 – Камиль Герен, французский ученый, один из создателей противотуберкулезной вакцины.
- 1876 – Филиппо Томмазо Маринетти, итальянский писатель, основатель и теоретик футуризма в европейской литературе и искусстве.
- 1879 – Анна Юрчакова, украинская драматическая актриса.
- 1889 – Натан Альтман, украинский художник-авангардист (кубист), скульптор и театральный художник.
- 1899 – Николай Горбань, украинский историк эпохи Расстрелянного возрождения, архивист, писатель; отец известного ученого Александра Горбаня, профессора Университета Лестера (Великобритания), директора Центра Математического Моделирования и кафедры прикладной математики; дед художницы Анны Горбань.
- 1908 – Макс Билл, швейцарский скульптор, художник-абстракционист, архитектор и дизайнер, представитель цюрихской школы конкретного искусства (concrete art).
- 1949 – Морис и Робин Гибб, австралийские музыканты, композиторы, певцы, основатели группы «Bee Gees».
- 1959 – Бернд Шустер, немецкий футболист и футбольный тренер.
- 1962 – Рейф Файнз, английский актер, посланник доброй воли ЮНИСЕФ.
- 1966 – Дмитрий Белозерчев, советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион (на кольцах, на коне и в командном первенстве).
- 1972 – Ванесса Паради, французская певица и киноактриса.
Умершие в этот день
- 1554 – Моретто Брешиа (Алессандро Бонвичино), итальянский художник.
- 1572 – Франсуа Клуэ, французский художник, сын художника Жана Клуэ.
- 1666 — Гверчино, итальянский художник эпохи барокко.
- 1828 – Уильям Волластон, английский ученый, открывший палладий и родий. Открыл независимо от Иоганна Вильгельма Риттера ультрафиолетовое излучение.
- 1867 – Жан-Виктор Понселе, французский математик, механик и инженер, создатель проективной геометрии.
- 1867 – Теодор Руссо, французский художник-пейзажист, график. Основатель Барбизонской школы.
- 1880 – Джордж Эллиот, английская писательница.
- 1900 – Николаос Гизис, греческий художник.
- 1923 – Георг Люгер, австрийский конструктор стрелкового оружия, разработчик знаменитого пистолета Parabellum P08 и патрона к нему.
- 1943 – Беатрикс Поттер, английская детская писательница, художник.
- 1969 – Джозеф фон Штернберг, американский режиссер, продюсер, сценарист и композитор.
- 1979 – Дэррил Занук, американский продюсер, сценарист, режиссер и актер.
- 1989 – Сэмюэл Беккет, ирландский англо- и франкоязычный писатель, один из основателей театра абсурда. Лауреат Нобелевской премией в области литературы 1969 года
- 1996 – Ляхович Николай Васильевич, украинский историк.
- 2001 – Ромен Сова, украинский ученый, член-корреспондент академии наук, доктор медицинских наук.
- 2014 – Джо Кокер, английский рок-певец.
Традиции и приметы 22 декабря
Народные приметы
- на Анну солнце поворачивает на лето, а зима на мороз;
- если 22 декабря светло и солнечно, то на Новый год следует ожидать мороза, а в следующем году будет хороший урожай;
- если на Анны на деревьях иней, тогда на Новый год будет оттепель;
- какой будет погода 22 декабря до полудня, такую можно ожидать и до конца декабря;
- а какая погода стоит до ночи, такова будет вся зима;
- иней на Анны покрыл деревья, следующий урожай будет хорошим;
- если 22 декабря идет дождь, то весной ожидайте холода;
- безветренный и тихий день на хороший урожай фруктов.
Традиции
В древности 22 декабря существовал интересный обычай – звонарь, извещавший о рождении солнца, получал 24 серебряника.
Особенно день Анны чтили беременные женщины. Она ведь считается их защитницей. А вот молодые девушки обязательно собирались на сходки, чтобы решить, как праздновать рождественские праздники. В девичьих общинах, как и в мальчишниках, всегда существовали свои обычаи и традиции. Например, был такой обряд, что на сходки могла прийти любая девушка, если она умеет вышивать, шить, прясть, ткать. Также именно в день святой Анны начинали изготавливать разнообразные рождественские украшения: “ежики” и “пауки” из соломы.
Женщины 22 декабря начинали убирать в доме, чтобы подготовить его к праздникам. А чтобы на Рождество была свежина, свиньям давали больше еды. На Буковине существовало поверье, что именно с Анны начинается новый год. Так как к этому времени уже устанавливалась зимняя дорога, то говорили: “На Ганьку садись в санки”.
В день Анны также существовало несколько традиций, связанных с пчеловодством. Часто в народе говорили: “Ходят в погреб в пчелы, чтобы хорошо роились”, или “Начинают пчелы мед есть”. Пчеловоды обязательно в этот день молились Богу, чтобы в следующем году был густой мед.
Что нельзя делать
- 22 декабря, в день Анны, беременным женщинам не разрешается раздувать в печи огонь, потому что ребенок родится с красной меткой.
- Без особой нужды запрещалось в день Анны выходить из дома, потому что считалось, что в этот день силы света и тьмы борются между собой.
- Девушкам и женщинам, у которых 22 декабря болит голова, запрещается прясть.
- В течение дня беременным женщинам нельзя браться за любую работу.
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