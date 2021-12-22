Какой сегодня день 22 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 22 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы, расскажет NNS.

22 декабря – 356-й день года (357-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 9 дней.

21 декабря – какой сегодня праздник

В Украине

День работников дипломатической службы

Ежегодно 22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы, установленный Указом президента № 1639/2005 от 21 ноября 2005 года, учитывая “важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении национальных интересов , а также защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за границей”.

Именно в этот день, в 1917 году, правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.

День энергетика

День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающий выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, отмечаемый в один из кратчайших световых дней.

В мире

22 декабря – Международный день бардовской песни

Для многих поклонников авторской песни помимо ежегодных фестивалей, посвященных этому культурному явлению, существует еще и праздник, отмечаемый ежегодно, 22 декабря. Он называется День авторской (или бардовской) песни.

Украинские исполнители авторской песни известны как в Украине, так и за ее пределами. Это и Станислав Щербатых (Тризубый Стас), Ольга Богомолец, Владимир Семенов, Борис Бурда, Владимир Завгородний, Костя Ерофеев, Инна Труфанова и другие.

Музыканты отмечают, что 22 декабря – самый короткий день в году, а длинный зимний вечер – это, пожалуй, лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить ушедшие имена бардов, запомнить новые имена.

Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным. Каждый год, 22 декабря, в 16 часов все, кто чувствует себя причастным ко Дню авторской песни, исполняют песню Булата Окуджавы “Молитва”.

“Добрые песни – добрые люди” – это один из неофициальных девизов многочисленных фестивалей бардовской песни, олицетворяющий его основную идею.

22 Декабря – именины

Анна, Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Степан, Анна, Ефросинья

22 декабря – какой церковный праздник

22 декабря в церковном календаре – Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Это важная дата, ведь именно в этот день была зачата Дева Мария.

Святая Анна была одной из рода царя Даниила. Он был основателем династии царей Иудеи. Родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоакиму явился Ангел Господень и сказал, что их молитвы были услышаны. Радостные, они поспешили в Иерусалим, чтобы в храме принести славу Богу.

За то, что Господь подарил Анне и Иоакиму ребенка, супруги решили отдать его на служение в Храм. Через девять месяцев после явления Ангела у них родилась дочь. Ее назвали Марией.

22 декабря День Анны, когда произошло чудо и супруги зачали Деву Марию после поцелуя и объятий, считается невинным зачатием. Церковь считает, что поэтому на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного Спасения человеческого рода.

В народе Анну считают покровительницей женщин. Поэтому к ней обращаются как к святой, когда требуется ее защита и покровительство. Особенно часто молятся святой Анне беременные, прося, чтобы роды прошли успешно, а ребенок родился здоровым.

22 декабря – этот день в истории

69 — После длительной гражданской войны во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев.

1216 – Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником 1215 года.

1845 — В Филадельфии (США) впервые продемонстрирована работа первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером.

1882 — Помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду и украсил ею елку у себя дома на Рождество.

1894 — Военный суд в Париже объявил приговор по печально известному «делу Дрейфуса».

1895 — Немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (самый первый за три года до него получил украинский физик Иван Пулюй)

1905 – Начало декабрьского вооруженного восстания в Москве.

1917 – Глава правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам. Возглавил Генеральное секретарство Александр Шульгин. С 2000 года этот день ежегодно празднуется в Украине как День дипломата.

1917 — Малый Совет Украинской Народной Республики принял законы о Главной казне и Государственном банке Украины.

1917 — в Харькове состоялся мятеж против Украинской Народной Республики, провозглашено об установлении большевистской власти и созван III экстренный съезд советов марионеточной Донецко-Криворожской Республики

1917 — Конгресс США ввел в стране «сухой закон».

1918 – В Киеве командир Осадного корпуса сечевых стрелков Евгений Коновалец издал приказ о запрете антигосударственной агитации.

1938 — У берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).

1941 — Британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработке общей стратегии в войне против Германии и Японии. Следствием переговоров стало создание Объединенных Наций.

1947 — Учредительное собрание Италии приняло первую республиканскую конституцию.

1971 – Генеральная Ассамблея ООН утвердила решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на котором он пробыл два срока до 1982 года.

1972 — В Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпущена первая продукция.

1988 – Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония – Намибия.

1989 – В Социалистической Республике Румыния победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.

1989 — С согласия между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения «берлинской стены» Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.

1993 — Парламент Южно-Африканской Республики принял временную конституцию, положившую конец политике апартеида.

1999 — На посту премьер-министра Украины утвержден бывший глава Национального банка Виктор Ющенко.

Кто родился 22 декабря

1702 – Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник.

1744 – Данило Самойлович (Сушковский), украинский медик, основатель эпидемиологии в Российской империи, основатель первого в Украине научного медицинского общества. Первым доказал возможность противочумной прививки

1815 – Люсьен Петипа, французский балетный танцор и балетмейстер.

1823 – Жан Анри Фабр, французский энтомолог и писатель.

1833 – Марко Вовчок (Мария Вилинская), украинская писательница («Кармелюк», «Невольничка», «Институтка»).

1856 – Фрэнк Биллингс Келлог, американский юрист, дипломат, государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.

1858 — Джакомо Пуччини, итальянский композитор, автор 12 опер («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и др.).

1872 – Камиль Герен, французский ученый, один из создателей противотуберкулезной вакцины.

1876 – Филиппо Томмазо Маринетти, итальянский писатель, основатель и теоретик футуризма в европейской литературе и искусстве.

1879 – Анна Юрчакова, украинская драматическая актриса.

1889 – Натан Альтман, украинский художник-авангардист (кубист), скульптор и театральный художник.

1899 – Николай Горбань, украинский историк эпохи Расстрелянного возрождения, архивист, писатель; отец известного ученого Александра Горбаня, профессора Университета Лестера (Великобритания), директора Центра Математического Моделирования и кафедры прикладной математики; дед художницы Анны Горбань.

1908 – Макс Билл, швейцарский скульптор, художник-абстракционист, архитектор и дизайнер, представитель цюрихской школы конкретного искусства (concrete art).

1949 – Морис и Робин Гибб, австралийские музыканты, композиторы, певцы, основатели группы «Bee Gees».

1959 – Бернд Шустер, немецкий футболист и футбольный тренер.

1962 – Рейф Файнз, английский актер, посланник доброй воли ЮНИСЕФ.

1966 – Дмитрий Белозерчев, советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион (на кольцах, на коне и в командном первенстве).

1972 – Ванесса Паради, французская певица и киноактриса.

Умершие в этот день

1554 – Моретто Брешиа (Алессандро Бонвичино), итальянский художник.

1572 – Франсуа Клуэ, французский художник, сын художника Жана Клуэ.

1666 — Гверчино, итальянский художник эпохи барокко.

1828 – Уильям Волластон, английский ученый, открывший палладий и родий. Открыл независимо от Иоганна Вильгельма Риттера ультрафиолетовое излучение.

1867 – Жан-Виктор Понселе, французский математик, механик и инженер, создатель проективной геометрии.

1867 – Теодор Руссо, французский художник-пейзажист, график. Основатель Барбизонской школы.

1880 – Джордж Эллиот, английская писательница.

1900 – Николаос Гизис, греческий художник.

1923 – Георг Люгер, австрийский конструктор стрелкового оружия, разработчик знаменитого пистолета Parabellum P08 и патрона к нему.

1943 – Беатрикс Поттер, английская детская писательница, художник.

1969 – Джозеф фон Штернберг, американский режиссер, продюсер, сценарист и композитор.

1979 – Дэррил Занук, американский продюсер, сценарист, режиссер и актер.

1989 – Сэмюэл Беккет, ирландский англо- и франкоязычный писатель, один из основателей театра абсурда. Лауреат Нобелевской премией в области литературы 1969 года

1996 – Ляхович Николай Васильевич, украинский историк.

2001 – Ромен Сова, украинский ученый, член-корреспондент академии наук, доктор медицинских наук.

2014 – Джо Кокер, английский рок-певец.

Традиции и приметы 22 декабря

Народные приметы

на Анну солнце поворачивает на лето, а зима на мороз;

если 22 декабря светло и солнечно, то на Новый год следует ожидать мороза, а в следующем году будет хороший урожай;

если на Анны на деревьях иней, тогда на Новый год будет оттепель;

какой будет погода 22 декабря до полудня, такую ​​можно ожидать и до конца декабря;

а какая погода стоит до ночи, такова будет вся зима;

иней на Анны покрыл деревья, следующий урожай будет хорошим;

если 22 декабря идет дождь, то весной ожидайте холода;

безветренный и тихий день на хороший урожай фруктов.

Традиции

В древности 22 декабря существовал интересный обычай – звонарь, извещавший о рождении солнца, получал 24 серебряника.

Особенно день Анны чтили беременные женщины. Она ведь считается их защитницей. А вот молодые девушки обязательно собирались на сходки, чтобы решить, как праздновать рождественские праздники. В девичьих общинах, как и в мальчишниках, всегда существовали свои обычаи и традиции. Например, был такой обряд, что на сходки могла прийти любая девушка, если она умеет вышивать, шить, прясть, ткать. Также именно в день святой Анны начинали изготавливать разнообразные рождественские украшения: “ежики” и “пауки” из соломы.

Женщины 22 декабря начинали убирать в доме, чтобы подготовить его к праздникам. А чтобы на Рождество была свежина, свиньям давали больше еды. На Буковине существовало поверье, что именно с Анны начинается новый год. Так как к этому времени уже устанавливалась зимняя дорога, то говорили: “На Ганьку садись в санки”.

В день Анны также существовало несколько традиций, связанных с пчеловодством. Часто в народе говорили: “Ходят в погреб в пчелы, чтобы хорошо роились”, или “Начинают пчелы мед есть”. Пчеловоды обязательно в этот день молились Богу, чтобы в следующем году был густой мед.

Что нельзя делать

22 декабря, в день Анны, беременным женщинам не разрешается раздувать в печи огонь, потому что ребенок родится с красной меткой.

Без особой нужды запрещалось в день Анны выходить из дома, потому что считалось, что в этот день силы света и тьмы борются между собой.

Девушкам и женщинам, у которых 22 декабря болит голова, запрещается прясть.

В течение дня беременным женщинам нельзя браться за любую работу.

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