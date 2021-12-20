Какой сегодня день 21 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 21 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

21 декабря— 355-й день года (356-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 10 дней.

День зимнего солнцестояния в 17:59 по киевскому времени

21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Он отличается наименьшим количеством светлых часов. Также ночь является самой длинной за весь год. Длительность светового дня очень важна для всех живых существ на нашей планете. Ведь именно Солнце является единственным источником тепла и света. Чем ближе зима, тем быстрее оно садится и приходит ночь. Дата официального празднования дня зимнего солнцестояния была введена еще Гаем Юлием Цезарем.

День зимнего солнцестояния в древние времена считали магическим и очень важным. Потому существовали даже особые традиции и поверья. В разных культурах воспринимали его по-разному. Но большинство народов считают День зимнего солнцестояния символом начала новой жизни, возрождения, поворота к новому. При чем, не только у людей, но и у всей природы. Практически повсюду в этот день устраивали различные мероприятия, встречи, праздники и ритуалы. Даже некоторые археологические памятники проектировали в зависимости от положения Солнца. Например, всем известный Стоунхендж в Великобритании.

Язычники в День зимнего солнцестояния чествовали подземного бога Карачуна. У некоторых народов его происхождение легенды тесно переплетаются с Морозом и наступлением зимних холодов .В народе существовало поверье, что Карачун повелевает морозами, зимой и свирепыми метелями, а его слугами считали волков и медведей. Также в народе говорили, что на Солнцеворота (так называли День зимнего солнцестояния в далекие времена) медведь переворачивается с одного бока на другой в своей берлоге, поэтому половина зимы уже прошла.

Древние славяне именно в День зимнего солнцестояния праздновали языческий Новый год. Существовали даже особые ритуалы, когда из специальной древесины (дуб, сосна) разжигали костер, который символизировал возрождение солнца. На поленьях обязательно вырезали символы. Ставили в домах и живые деревья, которые украшали пирогами, пряниками, фруктами. На праздничном столе обязательно стоял каравай в виде Солнца. Считалось, что в эти дни стоит загадывать желания, отдавать, выбрасывать или сжигать все ненужное.

21 декабря – какой сегодня праздник в мире

21 декабря ежегодно празднуют День рождения кроссворда

Отцом этой интересной головоломки считается Артур Уинн. Именно его кроссворд впервые было опубликовано в газете “Fun”, что является воскресным выпуском New York Times. Это произошло 21 декабря 1913 года. Винн решил создать игру, которая была бы интересна всем слоям населения, людям любого возраста. Им был использован совершенно новый подход – складывать слова в полоски (ячейки), которые пересекаются между собой. Английский “cross-word”.

Интересный факт – Звонко Янан составил самый большой кроссворд, который имеет 8469 слов и сорок тысяч ячеек.

Также 21 декабря День глупостей

Этот праздник был создан для того, чтобы каждый человек мог почувствовать радость, беззаботность и просто вернуться снова в детство. 21 декабря стоит вспомнить все веселые шутки и поделиться ими с друзьями, родными, близкими.

21 декабря празднуют День фонарика

Праздник был создан потому, что это самый короткий день за весь год. Первый переносной фонарик был придуман Дэвидом Майзеллом в 1898 году. Тогда он и его друг Конрад Г’юберт создали компанию, которая разрабатывала и выпускала фонарики – “Ever Ready”. На то время чаще всего их покупали в полиции, ведь изобретение очень помогал во время ночной работы.

21 декабря – Всемирный день оргазма

Чрезвычайно интересный праздник отмечают в ночь зимнего солнцестояния – Всемирный день оргазма. В 2021 году этот день приходится на 21 декабря. Зимнее солнцестояние – явление, во время которого наклон оси вращения Земли от Солнца становится наибольшим, на солнцестояния наблюдается самая длинная ночь года и самый короткий день. Традиции язычников уверяют, что эта ночь обладает магической силой и любое желание исполнится.

День оргазма – это всемирная акция, которая призывает жителей планеты в один день заниматься любовью и испытывать оргазм, кроме того, делать это нужно с определенными пожеланиями о мире во всем мире. Коллективная молитва должна положительно повлиять на энергетическое поле Земли. Праздник основала Донна Шихен в 2006 году, первоначально обязательным условием акции было ощутить оргазм в единый для всех час, но различие часовых поясов усложняет задачу.

Кстати, влияние эмоционального состояния общества на энергетическое поле доказано учеными, поэтому позитивные мысли и мгновения счастья, направленные во Вселенную, способны уменьшить количество войн, убийств, конфликтов.

День рождения баскетбола

Возник этот вид спорта в 1891 году. Однажды преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из города Спрингфилд (Массачусетс, США), Джеймс Нейсмит решил немножко разнообразить занятия физкультурой у студентов. Он привязал корзины от персиков к перилам балконов с разных сторон и разделил воспитанников на две команды. Джеймс предложил им передавать друг другу мяч с целью забросить его в корзину. Постепенно игра стала очень популярной. Уже через 2 года обычные корзинки заменили стальные с сеткой. А первые правила напечатать 1894 года.

21 декабря – именины

Кирилл, Потап, Анфиса, Карина, Алиса.

21 декабря – какой церковный праздник



21 декабря в церковном календаре – день памяти мученицы Анфисы Римской. Она является покровительницей всех женщин с именем Анфиса. Считается, что они могут попросить у мученицы исполнение любого желания, особенно, если оно касается родственных связей, любви.

Святая жила в Риме в конце IV – начале V века. Юная девушка по принуждению вышла замуж за богатого вельможу. В то время травля христиан прекратилось приказу Константина Великого. Но в религиозной среде возникло ложное толкование, которое имело название арианская ересь.

Когда в 374 году святителем становится Амвросий Медиоланский, Анфиса идет в его ученицы. Сторонники арианской ереси пытались любыми способами отвратить христиан от их веры. И Анфиса не сдалась. Из-за этого однажды ее замучили огнем.

21 декабря – этот день в истории

1846 – Шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции — провел ампутацию бедра пациенту Джеймсу Черчиллю под эфирным наркозом.

1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радий.

1913 — В нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн.

1937 — В Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Над 83-минутным лентой работали 750 художников.

1975 — Арабские террористы во главе с Ільичем Рамиресом Санчесом (известным также как Карлос или Шакал) захватили штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где проходила сессия организации.

1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы.

1988 — Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 «Мрия» совершил первый полет.

1988 — Над Локерби, Шотландия, взорвался «Боинг-747» американской авиакомпании «Пан Американ». Погибло около 270 человек — 243 пассажира самолета, экипаж и 11 человек на земле.

1990 — Возле станции метро «Левобережная» состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра «Космос»).

1991 — Подписана Алма-Атинская декларация о создании СНГ (главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины).

1991 — Независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

1992 — В Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписали соглашение о создании с 1 марта 1993 г.) Центральноевропейской зоны свободной торговли.

2007 — В Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Кто родился 21 декабря

1401 — Мазаччо, выдающийся итальянский живописец, представитель раннего Возрождения.

1639 — Жан Расин, французский драматург

1722 — Паисий Величковский (урожденный Петр, в иночестве также Платон), украинский православный святой.

1744 — Валлайєр-Костер, Анна (Anne Vallayer-Coster), французская художница.

1773 — Роберт Браун, шотландский ботаник, открывший «броуновское движение».

1773 — Тадолини Адамо, итальянский скульптор.

1801 — Тимко Падура, украинский поэт, композитор и торбанист.

1815 — Тома Кутюр, французский художник-академист.

1841 — Владимир Иконников, украинский историк и педагог, профессор.

1861 — Евгений Чикаленко, украинский общественный деятель, агроном, землевладелец, издатель, публицист, меценат украинской культуры.

1889 — Стефан Таранушенко, украинский искусствовед, историк архитектуры, музейщик и педагог.

1914 — Иван Генералич, хорватский художник-примитивист.

1917 — Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972).

1934 — Игорь Павлов, украинский авиастроитель, заместитель генерального конструктора АНТК им. А. Кол. Антонова.

1967 — Михеил Саакашвили, 3-й президент Грузии.

1983 — Дарья Ткаченко, украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы).

Умерли в этот день

1375 — Джованни Бокаччо, итальянский писатель, автор «Декамерона».

1492 — Маргарита Наваррская, французская писательница, принцесса, сестра французский короля Франциска I, королева Наварры.

1824 — Джеймс Паркинсон, английский врач, описал «дрожащий паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона.

1940 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1942 — Франц Боас, американский антрополог, этнограф и лингвист.

1945 — Джордж Смит Паттон, американский генерал, командующий Третьей армией США во время Второй мировой войны.

1958 — Лион Фейхтванґер, немецкий писатель.

1988 — Николас Тинберген, нидерладський этолог и орнитолог, лауреат Нобелевской премии.

1989 — Сэмюэл Беккет, ирландский писатель, Нобелевский лауреат.

1992 – Мильштейн Натан Миронович, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения.

1992 – Альберт Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, композитор, автор песен, продюсер.

1993 — Иван Козловский, украинский певец, народный артист СССР.

Традиции и приметы 21 декабря

Народные приметы

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Снегопад сулит дождливое лето.

Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Традиции

21 декабря девушки пытались заниматься рукоделием. Особенно часто вышивали, шили и ткали. Если принимались прясть, то делать это можно только в одиночестве. У наших предков была традиция – к свадьбе каждая девушка должна самостоятельно изготовить себе приданое. Именно этим и занимались 21 декабря.

Также женщины обязательно молились святой Анфисе, чтобы получить силы во время испытаний, решить любые конфликтные ситуации в семье. В этот день стоит начать новое дело, оно будет успешным.

Чего нельзя делать

В этот день было принято снимать сглаз девичьей красоты. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье вязали шелковую нить.

В этот день нельзя нарушать Рождественский пост – откажитесь от веселья, жирной и мясной пищи.

нельзя проводить этот день в грязном доме.

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