Какой сегодня день 20 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 20 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS

20 декабря — 354-й день года (355-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 11 дней.

20 декабря – какой сегодня праздник

В Украине

20 декабря – День ветеранов МВД

День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Нацполиции Украины появился в календаре сравнительно недавно. Он основан в 2016 году тогдашним главой МВД Арсеном Аваковым.

В мире

20 декабря – Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей провозглашен Генассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе с нищетой. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны быть основой международных отношений в 21 веке.

Отмечается праздник с 2006 года. Цель этого дня – сплотить людей всего мира, чтобы вместе справиться с разнообразными глобальными проблемами и достичь развития.

Солидарностью называют приверженность к определенным интересам, действиям и мыслям, которые могут сплотить разных людей. То есть, группа людей объединяется вокруг убеждений или взглядов, поддерживает друг друга и несет ответственность за других.

Одним из главных принципов Организации Объединенных Наций является именно борьба против бедности и угнетения, солидарность в отношении тех людей, которые страдают от давления.

Также 20 декабря в мире – Игровой день или День игры

В этот день стоит вспомнить любые игры (настольные, карточные, компьютерные, кукольные, видеоигры). 20 декабря можно отвлечься от своих проблем, развлечься и избавиться от стресса. Праздник был создан при спонсорской поддержке Games Workshop и празднуется ежегодно с 1975. Компания Games Workshop занимается производством, созданием и распространением игр. Сейчас выпускает даже такие популярные варианты, как Warhammer.

Праздник наиболее известен в Великобритании, поэтому основные его события проходят в Бирмингеме. В Англии (Лондон) произошло и первое празднование. Лишь впоследствии идея была поддержана США и странами Европы. Провести праздник можно с близкими и друзьями за интересной игрой.

20 декабря – именины

Католические: Доминика

Православные: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел

20 декабря – какой церковный праздник

20 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Амвросия Медиоланского

Для каждого православного христианина это знаменательное событие. Святитель родился в городе Тревор (по другим источникам Трир) в 340 году в довольно зажиточной семье. Его отец был правителем. Рано лишившись матери, был отдан на воспитание сестре. Получил хорошее образование, а потому стал правителем двух областей. Дело свое знал, был милостив и справедлив, за что люди любили его. Позже стал епископом – боролся с арианской ересью и язычеством.

Идолопоклонники возмущались, Амвросий успокаивал их, а когда император Феодосий приказал казнить непослушных, святой обвинил его в жестокости. Правитель приказа своего не отменил, но приехал к Амвросию, чтобы причаститься к Святым Тайнам. Преподобный не пустил императора к причастию. Феодосий покаялся и тогда был удостоен чести Божией.

Святой Амвросий скончался в 397 году и в его честь сегодня отмечается народный праздник 20 декабря – Абросим.

20 декабря – день памяти Нила Столобенского

Преподобный Нил родился в Новгородской губернии, точных данных о его происхождении нет. Известно только, что он был монахом в одной из псковских обителей. Позже поехал в пустыню, где подвизался на подвиги: питался желудями с дуба, постоянно молился и соблюдал строгий пост. Дьявол искушал Нила, но тот не поддавался и провел в таком житии тринадцать лет.

Однажды Нил услышал знамение Господа и пошел в Тверскую губернию, где нашел себе место для уединения. Там же выкопал пещеру, позже построил часовню и келью. Снова постился и молился, стойко выдерживая искушения дьявола. Люди стали узнавать о святом, приходили к нему за помощью и даже помогали с провизией.

Перед смертью Нил захотел познать Святых Тайн, Господь исполнил желание святого и послал к нему игумена Никольского монастыря. Скончался преподобный Нил Столобенский в 1554 году.

20 декабря – день памяти преподобного Павла Послушливого

В народе его еще называют “Павлом Печерским”, ведь именно он был подвижником Дальних пещер в Киеве. К сожалению, о его жизни сохранилось очень мало информации. Он жил примерно в XIII-XIV вв. Монахом стал в Печерском монастыре. Там проходил суровые испытания, но ни разу не пожаловался. Добросовестно выполнял всю работу, которую ему давал настоятель монастыря. Свободное время Павел проводил за молитвами.

Павла Послушливого вспоминают в плане Ближних пещер 1638 года. Там пишут про “святого отца Павла, монаха чудодейственно послушливого”. Также есть упоминание о нем в плане Дальних пещер Киева на карте 1744 года. Здесь уже пишут о “преподобного отца Павла”. Всю свою жизнь он посвятил Богу. Умер спокойной смертью.

20 декабря – этот день в истории

1637 — после капитуляции казаков под Боровицею гетман нереестрового запорожского казачества Павлюк пленен поляками; казнен в Варшаве в марте 1638.

1753 — В Петербурге издан царский указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальной частью Российской империи.

1803 — США формально стали владельцами территории Луизианы, приобретенной у Франции (соответствующий договор подписали Томас Джефферсон и Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США получили территорию площадью 2.1 млн. км2)

1868 — Во Львове основано украинское общество «Просвита».

1880 — В Нью-Йорке на Бродвее зажглись первые электрические огни. Улица получила второе название — Большой Белый Путь.

1892 — Инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили патент на пневматические автомобильные шины. До этого шины делались из монолитной резины.

1906 — впервые «Кобзарь» Тараса Шевченко издан на русском языке.

1912 — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.

1938 — американский инженер русского происхождения Владимир Зворыкин, сотрудник компании Westinghouse Electronic Corporation запатентовал два революционных устройства — кинескоп и иконоскоп.

1984 — Компания Bell Labs объявила о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие на то время чипы.

1991 — независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.

1995 — установлены дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной.

1999 — Согласно договоренностям с Португалией под юрисдикцию Китая перешла португальская колония Макао — последняя европейская колония в Азии.

2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

2000 — В Нидерландах принят закон, разрешающий однополые браки.

Кто родился 20 декабря

1805 — Томас Грэм, шотландский химик, которого часто называют «отцом коллоидной химии».

1807 — Иосиф Лозинский, этнограф, языковед, публицист, деятель украинского национального возрождения.

1861 — Ивана Кобильца, словенская художница.

1876 — Уолтер Сидни Адамс, американский астроном.

1901 — Роберт ван де Грааф, американский физик, изобретатель высоковольтного электростатического ускорителя.

1917 — Гонсало Рохас, чилийский поэт.

1919 — Тамара Вишневская, звезда польского кино украинского происхождения; дочь Сергея Аполлинарьевича Вишневского, редактора двух украинских газет: «Украинская громада» и «Волынское воскресенье» в Луцке, заключенного польскими властями в концлагерь Береза Картузская. Внучка известного украинского иконописца Аполлинария Андреевича Вишневского с Варковичи, работы которого находятся в Эрмитаже С.-Петербурга.

1940 — Анатолий Резников, советский режиссер мультипликационных фильмов (сериал о приключениях Кота Леопольда, Раз ковбой, два ковбой»).

1948 — Алан Парсонс, английский музыкант, звукорежиссер, продюсер. Известный благодаря работе с Pink Floyd и Полом Маккартни.

1958 — Николай Петренко, заслуженный работник культуры Украины (1993), директор (с 1986) и художественный руководитель (1986-2015) Киевского академического театра кукол, «голос» киевского метрополитена (ум. 21 июня 2016).

1974 — Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины в составе добровольческих формирований (погиб от пули снайпера 29 июня 2016).

1980 — Эшли Коул, английский футболист, левый защитник лондонского «Челси» и сборной Англии.

Умерли в этот день

1590 — Амбруаз Паре, французский врач, которого считают отцом современной хирургии. Заслуги Пасе высоко ценили современники: он был придворным хирургом четырех королей — Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III.

1868 — Кукольник Нестор Васильевич, писатель украинского русинского происхождения, драматург, поэт, литературный критик, композитор, издатель, общественный деятель. Сын ученого и педагога Василия Кукольника, брат Платона и Павла Кукольников.

1968 — Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор реалистических романов («Мыши и люди», «Гроздья гнева», «Восток Эдема», «Зима тревоги нашей») и киносценариев («Вива, Запата!»).

1974 — Андре Жоливе, французский композитор

1982 — Артур Рубинштейн, польский пианист, лауреат многих премий Грэмми.

1996 — Карл Саган, американский астроном, астрофизик и выдающийся популяризатор науки. Получил мировую известность за свои научно-популярные книги и телевизионный мини-сериал «Космос: Личное путешествие».

2009 — Бриттани Мерфи, американская актриса, певица и продюсер.

2016 — Мишель Морган, известная французская актриса.

Какой сегодня день 20 декабря – традиции и приметы

Народные приметы

солнце в дымке – ждать непогоды;

снег идет в этот день – лето будет дождливым;

ясная погода без осадков – летний период окажется сухим;

кошка пьет много воды – скоро ударят морозы.

Традиции

Именно 20 декабря заканчиваются все большие праздники года. Наши предки уже начинали готовиться к Рождеству. Потому вечеринок и посиделок не устраивали вплоть до 6 января. Продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть жирную пищу, мясо, яйца. Девушки в этот день шили себе наряды.

Чего нельзя делать

20 декабря нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества.

Не стоит ругаться или спорить, а также грустить, чтобы следующий год прошел хорошо.

20 декабря старайтесь не переедать и не пить алкогольные напитки.

Не стоит брать деньги в долг.

Женщинам запрещено шить, вязать и стирать. Также нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

Славяне в этот день не устраивали шумных гуляний – считалось, что тот, кто может выдержать до конца дня и не выпить ни грамма – будет здоровым всю зиму.

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