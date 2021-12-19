Какой сегодня день 19 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 19 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

19 декабря — 353-й день года (354-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 12 дней.

19 декабря – какой сегодня праздник

В Украине

19 декабря в Украине празднуют День адвокатуры

Празднование Дня адвоката в Украине проводится во второй декаде декабря. Официальное праздник установлен с 2002 года. Традиции празднования Дня адвокатуры включают ряд торжественных мероприятий и церемоний, почитание правозащитников и адвокатов.

В декабре 2002 года Президент Украины подписал Указ № 1121/2002 об установлении в Украине профессионального праздника – Дня адвокатуры, который отмечается ежегодно 19 декабря.

Согласно Закону Украины «Об адвокатуре», который был введен в действие постановлением Верховной Рады от 19 декабря 1992 года, Адвокатура Украины – это добровольное профессиональное общественное объединение, призванное способствовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, предоставлять им другую юридическую помощь.

Праздник установлен, чтобы отметить большое общественное значение этого правозащитного института в Украине. Эффективность деятельности адвокатуры является показателем уровня демократии в государстве, его политической и экономической стабильности.

В мире

19 декабря в мире – Международный день помощи бедным

Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1992 году. А в 2000 году начали принимать ряд программ, нацеленных на борьбу с бедностью.

Под конец XX века неутешительная статистика заставила человечество искать способы, которые помогли бы улучшить жизнь и материальное состояние. По данным социологов, 23% людей в мире находятся в затруднительном материальном положении. Для борьбы с нищетой крайне важной является своевременная помощь. Поэтому 19 декабря весь мир пытается участвовать в благотворительности, чтобы статистика изменилась к лучшему.

19 декабря – именины

У православных: Максим, Николай

У католиков – Дария

19 декабря – какой церковный праздник

19 декабря в церковном календаре – день святителя Николая Чудотворца. Это один из самых любимых праздников православных христиан. Вряд ли есть хотя бы один человек в Украине, который бы не слышал про святого Николая. Его иконы есть во многих домах. Сегодня он известен, прежде всего, своими подарками, которые кладет под подушку послушным детям.

При жизни мужчина был преданным проповедником христианской религии. Своими молитвами святой Николай совершил немало чудес. Он также считается защитником всех несправедливо осужденных, униженных, путешественников и бедняков.

Родился Николай в семье состоятельных христиан греческого происхождения в конце III века нашей эры. Жил в городе Патара (провинция Ликия). С самого детства он был очень набожным и добрым. Благодаря родителям Николай получил хорошее на то время образование, умел писать и читать (что считалось крайне редким явлением).

Родного дядю святого также звали Николаем, он был Патарским епископом. Увидев, что племянник выказывает любовь к христианству, назначил его сначала чтецом, а затем и священником. Когда отлучался по делам, то даже оставлял на племянника епархию.

Николай потерял своих родителей в достаточно молодом возрасте. После их смерти он получил большое наследство, которое почти все раздал беднякам. Бог наградил святого способностью творить чудеса и необычайной харизмой за преданность Божьему Слову. Например, дважды во время паломничества в дальние страны на корабле Николай смог успокоить шторм.

Довольно интересна история о семье с тремя бедными дочерьми. Они не имели приданого, а потому не могли выйти замуж. Тайно Николай подложил им в дом мешочки с золотом и они нашли себе мужей.

Когда правителями Римской империи были Диоклетиан и Максимилиан, на землях распространялось жестокое отношение к христианам. Священника Николая бросили за решетку, где он продолжал обращать в свою веру уже заключенных. После того, как наместником стал Лициний, отношение к христианам улучшилось. Тогда Николая и освободили.

Во времена жизни Николая епископами становились только почитаемые среди народа люди. Святой имел достаточно большой авторитет благодаря своей порядочности и добрым поступкам. Когда в городе Мира умер епископ, на его место предложили именно Николая. Так он и стал епископом Мирийским.

На этой должности святой занимался уничтожением храмов идолопоклонников, принимал участие в обрядах изгнания демонов. Также был на Первом Вселенском Соборе 325 года. Там были созданы основные церковные законы. Находясь на посту, Николай оставался добрым другом для своих прихожан. К святому шли со своими проблемами, для решения споров. Смерть пришла к святому Николаю в 342 году.

19 декабря – этот день в истории

1686 — Согласно сюжету известного романа Даниэля Дефо, Робинзон Крузо покинул обжитый им остров, пробыв на нем 28 лет, два месяца и 19 дней.

1863 — Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый «черный квадрат»

1917 — В Киеве завершился Всеукраинский съезд советов. Вопреки намерениям большевиков большинство из 2 тысяч его делегатов поддержали Центральную Раду. Тогда 124 делегатов-большевиков во главе с В.Затонским переехали в Харьков, где объединились с депутатами III съезда Советов Донецкого и Криворожского бассейнов и провели 24-25 декабря совместный съезд советов (около 200 человек), на котором провозгласили Украину советской республикой советов и признали ее частью РСФСР.

1918 — В Одессу прибыли французские войска.

1920 — Приказом Кримревкого объявлялось, что на всем Крымском полуострове немедленно, «с момента объявления этого приказа», прекращается выдача пенсий всем тем, кто к тому времени их получал.

1939 — подписано Постановление СНК УССР о создании во Львове 5 государственных театров: Львовского театра оперы и балета, Львовского государственного драматического украинского театра, Львовского государственного драматического еврейского театра, Львовского государственного польского драматического театра, Театра миниатюр, а также Львовской государственной филармонии.

1941 — После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер принял на себя командование армией и провел кадровые перестановки среди высших армейских офицеров.

1946 — начало Первой индокитайской войны — борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства (1954).

1972 — На Землю возвращается экипаж американского космического корабля «Аполлон-17». Этим полетом завершается американская лунная программа.

1974 — В магазинах США появился в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов.

1980 — Открыты станции киевского метрополитена «Тараса Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»).

1981 — Открыты станции киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»).

1984 — В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Чжао Цзиян подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая при условии сохранения в нем в течение следующих 50 лет капиталистической системы.

1986 — Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннэр из ссылки в Горьким, городе, закрытом для посещения иностранцами.

1991 — Швеция признала независимость Украины.

1997 — Премьера американского фильма «Титаник». Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 миллионов долларов.

2001 — Вышел в свет кинофильм «Братство Кольца» — экранизация первой части трилогии Дж. Г. Г. Толкина «Властелин колец».

2016 — Приватбанк стал государственным.

Кто родился 19 декабря

1830 — Даниил Мордовцев, украинский писатель, историк.

1873 — Филянський Николай, украинский поэт, музеевед.

1875 — Милева Марич, первая жена Альберта Эйнштейна, которую некоторые исследователи-биографы считают соавтором его революционных научных идей.

1898 — Николай Тараканов, украинский хоровой дирижер и педагог, народный артист Украины.

1915 — Эдит Пиаф, французская певица, «голос Парижа».

1919 — Николай Лукаш, выдающийся украинский переводчик.

1920 — Руденко Николай, украинский поэт, писатель, философ, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской Группы (УХГ).

1959 — Мария Матиос, украинская писательница («Нация», «Сладкая Даруся»…)

1963 — Тиль Швайґер, немецкий актер, режиссер и продюсер («Достучаться до небес», «Лара Крофт»).

1964 — Беатрис Даль, французская актриса («Месть женщины», «Желание», «Ночь на Земле»).

1964 — Арвидас Сабонис, советский и литовский баскетболист, один из лучших центровых мира 1980-х годов.

1969 — Азиза Мустафа Заде, азербайджанская джазовая пианистка, певица и композитор.

1972 — Алисса Милано, американская актриса.

1975 — Владимир Кристовский, лидер группы «Уматурман».

1980 — Джейк Джилленхол, американский актер («Исходный код», «Послезавтра»).

Умерли в этот день

1111 — Аль-Газали, мусульманский теолог, философ, суфий.

1848 — Эмили Бронте, английская писательница, автор романа «Грозовой перевал».

1890 — Эжен Луи Лами, французский живописец, ученик Антуана Жана Гро, Ораса Верне и Французской академии искусств.

1996 — Марчелло Мастроянни, самый знаменитый итальянский актер («Белые ночи», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Город женщин»).

2004 – Рената Тебальди, итальянская оперная певица (лирико-драматическое сопрано)

2004 – Герберт Чарлз Браун, американский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии.

2009 — Ким Пик, известный американский саванта, ставший прототипом оскароносного фильма Человек дождя.

Традиции и приметы 18 декабря

Народные приметы

Наши предки смотрели, какой сегодня день: если появился иней, урожай следующего года будет очень хорошим;

какая на день святого Николая зимой погода, такую следует ждать и на летнего Николая (22 мая);

19 декабря идет снег – будет хороший урожай пшеницы, а если дождь – то родят капуста и огурцы;

если в день святого Николая ясно и холодно, летом будет хороший урожай;

сколько на Николая снега, летом столько вырастет травы;

если 19 декабря холодная погода, такой будет вся зима, а если теплая, то сильных морозов можно не ждать.

Традиции

Украинцы издавна почитали святого Николая. Особенно популярен этот праздник у детей, которые ждут подарков от дедушки под подушку.

19 декабря, в день Николая, обязательно ходили в церковь. Там нужно помолиться перед иконой святого, чтобы он помог пережить все невзгоды. Обычно наши предки в этот день проводили ярмарки и вечеринки.

Чего нельзя делать 19 декабря

19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть жирную пищу, мясо, яйца.

В день святого Николая запрещалось давать в долг.

Также нельзя было стирать, шить, заниматься ремонтом.

В День Николая категорически нельзя конфликтовать, спорить, ругать детей – на церковные праздники следует особенно контролировать эмоции.

Также нельзя отказывать в милосердии, грустить, работать дома, заниматься рукоделием. Кроме того, по поверью, нельзя стричься.

Какой сегодня день 18 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 17 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Читайте нас в Фейсбуке