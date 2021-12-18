Какой сегодня день 18 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 18 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

18 декабря — 352-й день года (353-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 13 дней.

18 декабря – какой сегодня праздник

В Украине

18 декабря в Украине празднуют День работников отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГСа). Так что не забудьте поздравить своих родных и друзей, которые выполняют крайне важную работу: помогают изменить имя и фамилия, гражданство, оформляют рождения, усыновления и проводят церемонию бракосочетания.

ЗАГС (позже РАГС) был создан еще в 1917 году, именно 18 декабря. Несмотря на распад СССР, система ведения актов гражданского состояния остается неизменной в Украине и сейчас. Работники имеют достаточно психологически тяжелую и напряженную работу, потому что их деятельность связана не только с радостными, но и крайне печальными событиями в жизни каждого человека.

В мире

18 декабря – Международный день мигранта. Он был введен Генеральной ассамблеей ООН, чтобы защитить мигрантов и беженцев во всем мире. В этот день проходит ряд мероприятий, направленных на поддержку тех, кто отправился искать лучшей доли в чужую страну. Особое внимание всегда уделялось в международной общности беженцам. Ведь это позволяет улучшить их жизнь.

Когда мигрант прибывает в новую страну, то должен адаптироваться к совершенно другому ритму жизни, привыкнуть к обычаям и традициям. Особенно трудно это сделать тем, кто не знает языка и права. Также серьезной проблемой может стать отсутствие любой поддержки со стороны государства. Чтобы мигранты чувствовали себя лучше, Генеральная ассамблея ООН ввела Международную конвенцию (1990 год), которая направлена на защиту прав рабочих мигрантов и их семей.

18 декабря также празднуют Международный день арабского языка. Праздник был учрежден совсем недавно – в 2010 году. А инициатором создания стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования выбрали в честь принятия решения о включении арабского языка в список официальных языков ООН (1973 год). В 2012 году этот день приобрел международное значение.

18 декабря – именины

Именины в этот день отмечают Геннадий, Захар, Илья, Сергей, Савва

18 декабря – какой церковный праздник

18 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Саввы Освященного. Всю свою жизнь он посвятил Богу и служению людям. Именно Савва причастен к открытию нескольких монастырей и лавр. Также он основал монастырский Иерусалимский устав.

Родился Савва в Каппадокии в 439 году. Еще в детстве мальчик узнал о христианстве и в 8 лет решил уйти жить в монастырь святой Флавіани. Савва принял постриг в 17 лет. В то же время у него появляется дар чудотворца.

Долгое время Савва путешествовал отшельником. Однажды он увидел просторную пещеру, в которой и решил остаться. Слава о нем была так велика, что впоследствии возле пещеры образовалась община и люди начали строить лавру. Назвали ее в честь Саввы Освященного.

18 декабря – этот день в истории

1104 — Никифор I бназначен управлять Киевской Митрополией.

1865 — после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13-ю поправку к Конституции США о запрете рабства официально провозгласили частью основного закона страны.

1890 — в Лондоне открыли первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен). Перед этим поезда метро двигали паровозы.

1917 — Декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Финляндии.

1917 — в Киеве открыта украинская государственная академия искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.

1920 — Совнарком УССР принял постановление «Об учете музыкальных инструментов» — один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.

1940 — в Третьем Рейхе утвердили директиву № 21 («план Барбаросса» — кодовое название плана нападения Германии на СССР).

1941 — американский Конгресс ввел цензуру всей информации, которая входит или выходит за пределы страны. Ответственность за выполнение решения возложили на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.

1958 — американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.

1972 — президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней.

1991 — Независимость Украины признала Армения.

1998 — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту американского президента — Билла Клинтона (за ложные показания в ходе сексуального скандала с Моникой Левински).

2007 — Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины за нее отдали голоса 226 народных депутатов Украины от парламентской коалиции БЮТ и НУ-НС.

2008 — спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50—10,20 за доллар.

2016 — Кабинет министров Украины принял решение о национализации ПАО «Приватбанк»

Кто родился 17 декабря

1793 — Василий Маслович, украинский писатель, баснописец, журналист, основатель журнала «Харьковскій Демокритъ». Печатался под псевдонимом «Мслвчь».

1892 — Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург («97», «Патетическая соната», «Маклена Граса», «Мина Мазайло»).

1876 — Петр Холодный, украинский художник-импрессионист с наклоном к лиризму и неовизантист, по специальности физик-химик.

1879 — Пауль Клее, швейцарско-немецкий художник. Участник группы «Синий всадник» (Blaue Reiter), преподавал в знаменитом «Баухаусі» (Bauhaus).

1908 — Юрий Косач, украинский писатель, племянник Леси Украинки.

1921 — Юрий Никулин, советский киноактер («Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»), телеведущий и клоун.

1931 — Михайлина Коцюбинская, украинский филолог и литературовед, активная участница движения шестидесятников.

1935 — Виктор Скопенко, украинский химик-неорганик, ректор Киевского университета (1985-2008), академик НАН Украины, Герой Украины.

1946 — Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, продюсер, лауреат «Оскара» («Список Шиндлера», «Люди в черном», «Спасти рядового Райана», «Терминал», «Челюсти»).

1963 — Брэд Питт, американский киноактер («Собственность дьявола», «Интервью с вампиром», «Троя», «Мистер и миссис Смит»), продюсер.

1964 — Стив Остин, американский реслер, киноактер

1969 — Хосе Сантьяго Канисарес, испанский футболист, вратарь, Олимпийский чемпион 1992 года, четырехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов 1998, обладатель Кубка УЕФА.

1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица, обладательница пяти премий «Грэмми».

Умерли в этот день

1724 — Павел Полуботок, украинский гетман, умер в Петропавловском каземате, где находился за то, что стремился обрести независимость для Украины.

1737 — Антонио Страдивари, знаменитый итальянский мастер смычковых инструментов. Изготовил около 1200 скрипок, половина из которых сохранилась до сегодня.

1890 — Григорий Данилевский, украинский русскоязычный писатель и публицист.

1918 — Александра Ефименко, украинский историк и этнограф.

1920 — Маттиас Йокумссон, национальный поэт Исландии и автор исландского государственного гимна

1968 — Хана Орлова, французский скульптор и график украинского происхождения.

1975 — Феодосий Добжанский, украинский и американский биолог-генетик, профессор Колумбийского университета.

1995 — Конрад Цузе, немецкий инженер, пионер компьютеростроения.

1999 — Робер Брессон, французский режиссер и сценарист.

2001 — Жильбер Беко, французский певец, композитор, пианист и актер.

2002 — Роман Гнатишин, канадский политик украинского происхождения.

2011 — Вацлав Гавел, чешский драматург и последний президент Чехословакии.

2017 — Ким Джонхьон, южнокорейский автор-исполнитель, продюсер звукозаписи, радиоведущий и автор. Вокалист популярного бойзбенда «SHINee».

Традиции и приметы 18 декабря

Народные приметы

Наши предки смотрели6 если рыхлый снег начинает таять и появляются пробелы, в ближайшие дни будет потепление;

в печи трещит полено – на сильный мороз;

если 18 декабря в печи огонь красного цвета – к морозам;

если в этот день посвататься, то брак счастливым будет;

дым стелется – к непогоде;

белки оставляют гнезда даже в мороз – на оттепель.

В народе 18 декабря называли “Саввин день”. Согласно народным обычаям люди в этот день старались отложить все домашние дела. Поэтому у хозяек был настоящий выходной. Поскольку на Савву все еще продолжается Рождественский пост, то на столе можно было увидеть только постный борщ, пироги, капусту и яблоки. На удачу под подушку обязательно клали монету.

Чего нельзя делать

18 декабря не рекомендуется планировать важных дел, потому что толку с них не будет.

нельзя ссориться, если в собственности есть лошадь, ибо с ней будет беда.

не стоит ругаться.

18 декабря беременные женщины старались не мыть голову, потому что считалось, что ребенок будет много плакать.

Чтобы преподобный Савва Освященный не обиделся, важно этот день провести в молитве.

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