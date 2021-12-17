Какой сегодня день 17 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 17 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

17 декабря — 351-й день года (352-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 14 дней.

17 декабря – какой праздник?

В Украине

День работника государственной исполнительной службы

Праздник установлен в Украине «…учитывая значение органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и общественности…» согласно Указу Президента Украины «О Дне работника государственной исполнительной службы» от 22 июля 2009 г. № 569/2009.

До 22 июля 2009 года в Украине не существовало такого профессионального праздника, как День работника государственной исполнительной службы. Однако, благодаря названному Указу Президента Ющенко, такой праздник появился.

В мире

День защиты секс-работниц от насилия и жестокости

Идея ввести такой день возникла в международной организации Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Дату выбрали после того, как ее предложила известная сексолог и порноактриса Энни Спринкл.

В 2001 году состоялся Всемирный конгресс работников сексуальной индустрии в Венеции, во время которого обсуждали проблемы, которые могут возникать в этой сфере деятельности и искали пути их решения. Также на этом конгрессе создали символ Международного дня защиты секс-работниц от насилия и жестокости – красный зонтик.

Статус международного он приобрел в 2005 году. Каждый год в Венеции 17 декабря проходит Марш красных зонтов в честь события.

17 декабря отмечают Праздник утренних иллюзий, День выкаблучников и День ванных флотилий.

17 декабря – именины

Именины в этот день отмечают Варвара, Геннадий, Иван, Ульяна, Яна

17 декабря – религиозный праздник

День святой великомученицы Варвары

Варвара – римская христианская дева, святая, великомученица.

По преданию родилась на востоке Римской империи. Была дочерью богатого язычника Диоскора; он держал ее взаперти в высокой башне, чтобы скрыть красоту дочери.

Тайно приняла христианство. Засвидетельствовала свою веру перед отцом, который отступился от дочери и передал властям на расправу. По приказу претора Мартиниана подвергнута пыткам. За отказ отречься от Христа осужден на смерть. Казнена собственным отцом, который отрезал ей голову мечом. Неизвестная в раннехристианской традиции, из-за чего историчность существования Варвары ставится под сомнение. Упоминается в документах начиная с VII века. Почитается как святая-великомученица католической, православной, коптской и армянской церквами с IX века.

В иконописи и живописи изображается в цепях, с башней, чашей для причастия или мечом. Одна из четырнадцати святых помощников. Считается патроном артиллеристов, саперов, военных инженеров, горняков и других профессий, связанных с взрывчатыми веществами.

По украинскому преданию мощи хранятся во Владимирском соборе Киева. Один из персонажей «Золотой легенды». Житие Барбары послужило основой для сказки о Рапунцель. В восточной традиции — Варвара Великомученица.

Военные, шахтеры, ремесленники, моряки, торговцы и путешественники издавна молятся Варваре за здоровье и помощь, так как она считается их покровительницей. Считается, что святая помогает девушкам выйти замуж, так что, 17 декабря можно сходить в церковь и помолиться Варваре об удачной беременности, о счастье в личной жизни, о здоровье для близких.

17 декабря – этот день в истории

1538 — Папа Римский Павел III отлучил от Церкви английского короля Генриха VIII.

1668 — на старшинской раде в Новгороде-Северском Демьян Многогрешный избран гетманом.

1777 — Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).

1790 — В Мексике нашли камень с календарем ацтеков.

1872 — в помещении школы сестер Линдфорс (ул. Фундуклеевская, 21) состоялось первое представление украинского музыкального театра в Киеве — «Черноморцы» (автор — Н.Лысенко; постановщик — Н.Старицкий, он же — автор либретто по мотивам произведения Я.Кухаренко).

1885 — французское правительство объявило об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке.

1897 — На Харьковском паровозостроительном заводе построили первый украинский паровоз.

1903 — Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером. Полет длился 12 секунд.

1917 — Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров, в котором говорилось, что правительство советской России «признает Украинскую Народную Республику, ее право совершенно отделиться от России… сейчас же, без ограничений и безусловно». В то же время Центральной Раде были предъявлены ультимативные требования пропустить большевистские войска на Южный фронт для борьбы с Калединым, не пропускать белогвардейские войска, двигающиеся на Дон и Урал и прекратить разоружение Красной гвардии.

1917 — Начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который поддержал Украинскую Центральную Раду. 20 декабря съезд отверг ультиматум петроградского Совета Народных Комиссаров, что послужило поводом для украинско-большевистской войны.

1962 — Состоялось первое выступление Beatles на телевидении — на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do

1984 — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах».

1986 — В Кембриджском госпитале впервые в истории медицины произвели одновременную пересадку сердца, печени и легких.

1989 — На телеканале Fox (США) состоялась премьера мультсериала «Симпсоны».

1990 — В Москве начался IV съезд народных депутатов СССР, в первый же день которого прозвучало требование отставки президента Михаила Горбачева.

1992 — Депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 года существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-правопреемниц — Чехии и Словакии.

1992 — В Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписано Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

1996 — В столице Перу Лиме члены леворадикального движения Тупак Амару захватили в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожали их убить. Лишь спустя 5 месяцев полиция освободила заложников и уничтожила террористов.

1998 — США и Великобритания нанесли авиационные удары по Ираку под предлогом отказа того сотрудничать со специальной комиссией ООН по вопросу контроля над иракским вооружением. Такое осложнение международной ситуации позволило отложить назначенное на следующий день голосование в Конгрессе США по импичменту президента Билла Клинтона.

2003 — В мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, вскоре щедро отмеченный «Оскарами».

Кто родился 17 декабря

1870 — Андрей Алиськевич, украинский педагог, научный и общественный деятель

1873 — Форд Мэдокс Форд, английский романист, поэт, критик; сыграл важную роль в развитии английской литературы начала 20-го века.

1877 — Даниил Щербаковский, этнограф, исследователь украинского народного искусства, археолог и музейный деятель

1908 — Уиллард Фрэнк Либби, американский химик, создатель метода радиоуглеродного датирования, которые используют в археологии и антропологии (1947), лауреат Нобелевской премии 1960 года

1908 — Юрий Шевелев (Шерех), украинский славист-языковед, историк литературы, писатель, критик, академик Национальной академии наук Украины.

1924 — Отар Коберидзе, грузинский актер, кинорежиссер и сценарист.

1930 — Боб Гуччионе, основатель журнала для мужчин Penthouse

1936 — Франциск, 266-й Папа Римский

1939 — Эдди Кендрикс, участник американской группы «The Temptations», член Зала славы рок-н-ролла

1946 — Юджин Леви, канадский писатель, певец, комедийный актер.

1974 — Ника Турбина, талантливая ялтинская поэтесса, известна своими стихотворениями, которые написала в раннем возрасте.

1975 — Милла Йовович, французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева).

1977 — Мария Бринк, американская певица, исполняет песни в жанрах метал и металкор. В возрасте 15 лет родила сына по имени Девион. Интерес к рок-музыке всегда черпала от матери, которая была заинтересовала ее в творчестве Black Sabbath, Patti Smith и Rolling Stones.

Умерли в этот день

1273 — Джалаледдин Руми, классик персидской поэзии, философ-суфий.

1830 — Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке. В 1825 году в его честь было назван созданное в Верхнем Перу государство — Республику Боливия.

1933 год — Далай-лама XIII, духовный и светский глава Тибета.

1962 — Томас Митчелл, американский актер, драматург и сценарист.

1982 — Леонид Коган, выдающийся украинский, советский скрипач и педагог. Один из самых ярких представителей советской скрипичной школы.

1987 — Маргерит Юрсенар, французская писательница. Первая женщина — член Французской академии.

2011 — Сезария Эвора, кабовердийська певица.

2014 – Олег Лишега, поэт, драматург и переводчик.

2016 — Святослав Караванский, украинский языковед, поэт, переводчик, журналист, автор самиздата. Многолетний узник концлагерей СССР 1944-1960, 1965-1979. Член ОУН.

Традиции и приметы

Народные приметы

стукнул мороз – он простоит ближайшие дни;

мороз отступил – урожай льна будет хорошим;

красный закат солнца – следующий день будет морозным;

ночное небо без звезд – к оттепели.

если на земле болото, то зима будет красная, как золото;

если в ночь на 17 декабря, небо в звездах, придут холода, а если тусклое и слепое – тепло;

на деревьях собираются кучки воробьев и чирикают – зима будет теплой;

на деревьях иней к урожаю фруктов следующего года;

если до 17 декабря еще не выпал снег, следует ждать теплую зиму, а если уже появился, то она будет холодной и долгой.

Наши предки считали, что какая погода на Варвару, то такую следует ожидать и на Рождество.

Традиции на Варвару

Утром наши предки обязательно отправлялись в церковь, чтобы помолиться и попросить здоровья у святой. Особенно молились Варваре бездетные женщины, потому что считалось, что она поможет им забеременеть. Вообще день великомученицы Варвары всегда называли сугубо женским праздником, поэтому именно они выпрашивают у святой хорошего судьбы.

Также уже от 17 декабря начиналась подготовка к зимним праздникам. Девушки часто в этот день занимались гаданием. Например, вырезали в саду веточку вишни и ставили ее в посуду с водой. Если на веточках появлялись листочки до Рождества, значит в следующем году все желания и мечты осуществятся, а незамужняя девушка выйдет замуж.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам нельзя тяжело работать, стирать, белить, заниматься глиной.

Какой сегодня день 16 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 15 декабря: праздники, именины, день в истории, приметы

Читайте нас в Фейсбуке