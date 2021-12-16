Какой сегодня день 16 декабря: праздники, именины, исторические события, приметы

Какой сегодня день 16 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

16 декабря – 349-й день года (350-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 16 дней.

16 декабря – какой праздник?

В мире отмечают День покорения вершин. Необычный праздник, скорее всего, придумали люди, которым надоело часто слышать от друзей или родственников фразу “Начну это делать завтра”. Возможно, изначально это был чисто альпинистское праздник, а отмечали его только покорители вершин в кругу родственников, товарищей и единомышленников.

Также 16 декабря – День мировой тишины и немоты. В этот день нужно стараться меньше говорить, молиться и задуматься над смыслом своей жизни. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день по религиозному календарю – день преподобного Иоанна Молчуна.

16 декабря – именины

Именины в этот день празднуют Савва (Сава), Андрей, Иван, Георгий, Николай, Федор, а также Варвара.

16 декабря – религиозный праздник

Верующие почитают память Ивана Молчуна или Иоанна Молчуна. Если верить преданиям, то он с самого детства научился молиться, а во взрослом возрасте все свое наследство передал на пожертвования.

Свое прозвище святой получил потому, что долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять молитвой любые болезни.

Иоанн родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве мальчика захватило Святое писание. Когда его отец умер, то большую часть своего приданого Иван раздал беднякам. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в Колонийськой Церкви. Впоследствии он стал епископом.

После смерти правителя в городе меняется руководитель. Он постоянно пытался вмешиваться в дела Церкви. Именно из-за этого Иван решает уединиться в келье лавры Саввы Освященного на целых 4 года. Потом он еще 9 лет живет отшельником в пустыне. Когда Иоанн получил дар исцеления, возвратился к людям. Прожил 104 года и умер спокойной и тихой смертью.

Также 16 декабря – День памяти святого пророка Софония. Самое главное его предсказание – Страшный суд и конец света, которые он предсказывал еще за 600 лет до рождения Иисуса Христа.

С самого детства мальчик жил по христианским правилам. Он часто видел Бога, разговаривал с ним и понимал его откровения. Уже взрослый Софоний увидел однажды видение о разорении Иерусалима и принудительное рассеяние иудеев по миру. Он начал призывать окружение вернуться к Господу, чтобы таким образом спастись от Страшного суда.

16 декабря в церковном календаре также День памяти преподобного Саввы Сторожевского. За свою жизнь он стал одним из первых последователей Сергия Радонежского. Говорят, что даже после смерти игумена от его останков исходила живительная сила.

Жизнь Саввы является прекрасным примером смирения, духовности и веры в Бога. За эти качества его назначили игуменом обители Успения Божией Матери, а затем – в Сергиевой Лавре. Там он справедливо и мудро правил целых 7 лет.

16 декабря – этот день в истории

1497 — Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.

1637 — Бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с польской армией.

1773 — т. н. «Бостонское чаепитие» (жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании); это событие привело к американской войне за независимость

1809 — Наполеон развелся с императрицей Жозефиной, поскольку она не родила ему детей

1899 — в Италии основан футбольный клуб «Милан», один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.

1913 — на студии «Кистоун Филм» молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Борьба за жизнь», в котором сыграл маленького усатого жулика с моноклем.

1970 — принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская)

1979 — впервые человек преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (американский автогонщик Стэн Барретт).

1989 — в Социалистической Республике Румынии начались антикоммунистические протесты, которые привели к свержению диктатуры Николае Чаушеску

1991 — Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан

1991 — Турция признала независимость Украины.

2014 — Россия разорвала двусторонее соглашение с США от 1991 по сотрудничеству в сфере контроля за ядерными отходами. Согласно этой сделке, которая все время оставалась секретной, США помогали России в обеспечении безопасности хранения оружейных урана и плутония, чтобы предотвратить их хищение и попадание на черный рынок ядерных материалов. США инвестировали в соответствующую российскую инфраструктуру больше 2 млрд долларов.

Кто родился 16 декабря

1770 — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, дирижер и пианист, один из самых знаменитых и влиятельных композиторов в истории музыки, наследие которого имела определяющее влияние на дальнейшее развитие этого искусства.

1775 — Джейн Остин, английская писательница.

1833 — Макс Линдер, известный французский актер-комик, один из самых популярных «королей смеха» времен немого кино. Сценарист, режиссер и художественный руководитель многих короткометражных фильмов. Президент Ассоциации киноактеров (1925 год).

1836 — Эрнст фон Бергманн, немецкий хирург, основоположник асептики, автор одних из первых классических руководств по проблемам нейрохирургии и военно-полевой хирургии.

1857 — Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном, который получил многочисленные снимки Млечного Пути, галактик и звездных скоплений. Открыл спутник Юпитера Амальтею и несколько комет. Исследовал темные туманности.

1866 — Василий Кандинский, живописец, график и теоретик искусства, основоположник абстракционизма

1900 — Ананий Теодорович, украинский церковный деятель.

1918 — Нина Алисова, украинская советская актриса («Бесприданница» (1937), «Радуга» (1943), «Тени забытых предков» (1964), «Колодец для жаждущих» (1965)

1946 — Александр Некрасов, украинский композитор.

1946 — Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.

1952 — Мирослав Мамчак, украинский морской офицер, общественный деятель, публицист, журналист, исследователь истории украинского флота, руководитель телерадиокомпании ВМС Украины «Бриз» (1994-2010).

1958 — Ярослав Мука, актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины.

1972 — Майкл Маккери, американский певец в стиле ритм-энд-блюз («Boyz II Men»).

Умерли 16 декабря

1583 — Иван Федоров, первопечатник во Львове (в ночь на 16 декабря).

1847 — Алексей Венецианов, русский художник греческо-украинского происхождения, ученик Владимира Боровиковского.

1859 — Вильгельм Гримм, немецкий филолог, брат Якоба Гримма. Братья Гримм — представители Гейдельбергской школы, наиболее известный за публикацию сборников сказок и трудами в области языкознания.

1914 — Иван Зайц, хорватский композитор, дирижер и педагог.

1971 — Лев Ґец, украинский (галицкий) художник, график, воин Легиона УСС (1914-1918), стрелец УГА (1918), директор музея «Лемковщина» (1931-1944).

1979 — Макс Гельман, украинский скульптор и педагог.

2003 — Колосюк Василий, украинский строитель, рационализатор, наставник молодежи.

Народные приметы, традиции, запреты

Что нельзя делать в этот день

16 декабря нельзя ссориться и кричать друг на друга. Старайтесь не петь громких песен, а провести этот день в спокойствии и тишине. Запрещалось громко разговаривать, праздновать, веселиться.

Не давайте обещаний.

Не стоит заниматься самолечением и игнорировать проблемы со здоровьем.

Запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу.

Народные приметы и традиции 16 декабря

16 декабря птички громко поют – к оттепели;

Если на земле уже лежит снег, то в следующем году будет плохой урожай;

Если 16 декабря птицы низко летают, ожидайте непогоды.

16 декабря утром девушки пытались посмотреть в зеркальце. Считалось, что там можно увидеть свою судьбу.

Наши предки в этот день старались вести себя тихо и не кричать. Они верили, что нечистая сила может отобрать голос. Также верили, что если 16 декабря помолчать, то все несчастья и невзгоды уйдут прочь. Верующие всегда отправлялись в храм и там молча молились перед иконой преподобного Иоанна Молчуна. Считалось, что такая молитва может исцелить даже тяжелобольного человека.

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