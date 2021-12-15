Какой сегодня день 15 декабря: праздники, именины, день в истории, приметы

Какой сегодня день 15 декабря: какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS. Для украинцев этот день памятен фактическим началом Голодомора, стартом акции «Украина без Кучмы», а также восстановлением поместной Православной церкви Украины.

Какой сегодня день: 15 декабря – 349-й день года (350-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 16 дней.

15 декабря – какой праздник?

В Украине – День работников суда

Праздник установлен «…учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства…» согласно Указу Президента от 8 декабря 2000 года.

Дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1917 году в Украинской Народной Республике был создан высший судебный орган – Генеральный Суд. Первое заседание Генерального Суда состоялось 15 января 1918 года. А вот апелляционные суды приступили к выполнению своих обязанностей лишь в конце апреля 1918 года.

Начиная с февраля-марта 1918 года, на территории Украины действовали и военно-революционные и военные суды. Высокий суд УНР состоял из трех департаментов: административного, гражданского и уголовного, головы которых подчинялись Высшему судье. Таким образом, несмотря на довольно незначительное время существования Центральной Рады, в Украине была создана собственная судебная система и велась работа, направленная на обеспечение утверждения судебной власти.

Современную судебную систему Украины составляют:

Конституционный Суд, который решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины, дает официальное толкование норм Конституции и законов Украины;

суды общей юрисдикции, которые образуются, как правило, по территориальному принципу и рассматривают все гражданские и криминальные дела и дела об административных правонарушениях;

арбитражные суды, которые рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений.

Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины.

15 декабря – какой праздник по православному календарю

День пророка Аввакума — народно-церковный праздник. Он отмечается ежегодно 15 декабря. Наши предки в этот день наблюдали за погодой и проводили защитные ритуалы.

Еврейское имя Аввакум или Абакум означает “Божья любовь” или “борец”. Православная церковь чтит в этот день память одного из 12 ветхозаветных пророков Аввакума из колена Симеона.

Точных сведений о земной жизни святого Аввакума нет. А по преданию, ветхозаветный пророк родился в селе Бетзохар. Достигнув совершеннолетия, он стал бороться с беззаконием, безверием и идолопоклонничеством. За добродетель и веру Господь наградил его пророческим даром.

Кроме того, известно чудо, описываемое в житии пророка. Однажды он нес обед полевым работникам, но ангел Господень перенес его в львиную яму Вавилона к пленному пророку Даниилу. Аввакум накормил его. Затем ангел вернул его на поле. Так Святой понял божий замысел относительно освобождения евреев из вавилонского плена. Но до их освобождения он не дожил.

15 декабря – именины

По православному календарю именины в этот день празднуют

Афанасий,

Савва,

Соломон

Маргарита,

Андрей,

Афанасий,

Борис,

Владимир

Иван

Кирилл

Мария

Матвей,

Мирра,

Николай

Сергей

Степан,

Тамара.

15 декабря – этот день в истории

События

1699 — Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисление от «сотворения мира» введен юлианский календарь, отсчет и празднование нового года переносится с 1 сентября на 1 января.

1917 — в Кишиневе провозгласили Молдавскую Демократическую Республику.

1917 — Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда.

1932 — ЦК КП(б)У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступление промышленных и продовольственных товаров за срыв планов хлебозаготовки (начало Голодомора ); в Днепропетровской области — 27, в Черниговской — 8, в Одесской — 15, в Харьковской — 22, в Донецкой — 10 районов.

); в Днепропетровской области — 27, в Черниговской — 8, в Одесской — 15, в Харьковской — 22, в Донецкой — 10 районов. 1932 — Молотов и Сталин запретили осуществление украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, ЦЧО, чтобы исключить проникновение высланных «буржуазно-националистических элементов» в украинизированные районы, приказали перевести украинские газеты и издания на русский язык.

1934 — в Киеве, в подвалах НКВД УССР (позднее Октябрьский дворец), по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 «членов» выдуманного чекистами «Объединения украинских националистов», среди которых — украинские писатели Дмитрий Фальковский, Григорий Косынка, Кость Буревий, Олекса Влизько, Иван Крушельницкий.

1939 — В Атланте состоялась премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Кларка Гейбла «Унесенные ветром», поставленной по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента сразу стала чрезвычайно популярной, побила все рекорды кассовых сборов и в следующем году получила 9 «Оскаров»

1961 — суд в Иерусалиме приговорил бывшего оберштурмбаннфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего «окончательным решением еврейского вопроса», к смертной казни.

1964 — В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.

1970 — впервые совершена посадка космического аппарата с Земли на другую планету (межпланетная станция «Венера-7»)

2000 — В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС. Разрушенный в 1986 году реактор, содержавший 66 тонн расплавленного ядерного топлива и 37 тонн радиоактивной пыли, несмотря на построенный защитный «саркофаг», продолжал излучать радиацию

2000 — В знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции «Украина без Кучмы» были установлены первые палатки.

2006 — первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «Лайтнинг» II

2009 — состоялся первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner

2018 — восстановлена автокефальная поместная Православная церковь Украины (образовалась 988)



15 декабря 2018 года, в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Как известно, путь к независимой украинской поместной Церкви был сложным и длительным. Первая попытка была осуществлена еще 100 лет назад, во времена Гетманата и Директории. Но рождению Украинской церкви помешала большевистская оккупация.

Процесс был возобновлен с началом Независимой Украины, большую роль в этом играл предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Однако, много лет Москве удавалось блокировать этот процесс. И только попытка 2018 года оказалась удачной: 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что Русская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украины является Константинополь.

Кроме того, было признано недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария. А уже 15 декабря на Объединительном церковном соборе была создана Украинская православная церковь.

Заключительный акт в создании поместной Православной церкви состоялся 6 января 2019 года в Патриаршем храме Святого Георгия – вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Кто родился 15 декабря

37 — Нерон, римский император, пятый и последний из династии Юлиев-Клавдиев.

1804 — Виктор Бунаковский, украинский математик.

1859 — Людвик Заменгоф, создатель международного языка эсперанто.

1883 — Анна Собачко-Шостак, украинская художница, мастер декоративной росписи.

1890 — Василий Емец мировой славы бандурист-виртуоз

1934 — Станислав Шушкевич, первый председатель Верховного совета независимой Беларуси.

1958 — Соломия Павлычко, украинская писательница, издатель, публицистка, автор трудов по истории феминизма

1996 — Александр Зинченко, украинский футболист.

Умерли 15 декабря

1814 — Иван Югасевич-Склярский, украинский педагог, народный поэт, собиратель фольклора

1848 — Евгений Гребенка, выдающийся украинский писатель, поэт, баснописец, педагог, издатель. Старший брат архитектора Николая Гребенки.

1853 — Георг Фридрих Гротефенд, немецкий лингвист, исследователь древностей, положил начало дешифровке древнеперской клинописи.

1904 – Роман Кондратенко, генерал-лейтенант русской императорской армии украинского происхождения.

1929 — Даниил Заболотный, украинский микробиолог, эпидемиолог, основатель Института микробиологии и эпидемиологии в Киеве.

1933 — Порфирий Мартынович, украинский живописец, график, фольклорист и этнограф.

1958 — Вольфганг Эрнст Паули, физик, лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за открытие принципа исключения

1966 — Уолт Дисней, американский художник, кинопродюсер, режиссер, автор мультипликационных фильмов. Лауреат более 1000 международных наград, 48 «Оскаров» и семи призов «Эмми» (*1901).

1974 — Анатоль Литвак, американский кинорежиссер украинского происхождения.

1977 — Александр Галич, советский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен; политический эмигрант.

1986 — Серж Лифарь, украинский и французский танцовщик, балетмейстер, теоретик балетного искусства, один из величайших художников нашей эпохи, основатель Академии танца при «Гранд-Опера».

2013 — Джоан Фонтейн, англо-американская актриса. Обладательница премии «Оскар».

2020 — Петр Слободян, украинский футбольный тренер и преподаватель, бывший украинский футболист, нападающий.

Народные приметы и традиции

Традиции и обряды

В этот день верующие молятся святому пророку Авакуму, просят защиты, укрепления веры для себя и близких. В церквях проходят службы, служат молебны, читают тропарь пророку.

В селах на обереги произносили специальные заговоры на ребенка от слез и беспокойного сна. Поздно вечером ведунья трижды умывала малыша в птичнике или курятнике, шептала защитные слова и одевала его в новую одежду. Так выгоняли Крикасу — нечистую силу, что забирает здоровый детский сон.

Крестьяне проводили обряды: просили у святого защиты от бессонницы, отгоняли от домов злых ночных духов.

В этот день все веселились, катались на санях, строили снежные замки, играли в снежки. Если на улице был мороз, делали ледянки. Соединяли пару досок, обливали их водой и ждали, пока остынут. Такие самодельные санки-ледянки быстро катились с горы. Для крупных компаний на горку приносили обмороженное корыто.

Вечером все занимались домашними делами. Молодые девушки собирались в избе, общались, пряли или вышивали.

Приметы

Парень с девушкой в одних санях на Абакума катаются, значит они скоро поженятся.

Если гусь голову под крыло прячет-будет сильный мороз.

Петух в холодную погоду кричит — к скорому потеплению.

Если в этот день сильный снегопад, то на следующий год вырастет много травы.

Какая погода будет 15 декабря, такая продержится до 30 января.

Вороны каркают — к сильным вьюгам.

Кошка весь день спит на печке, скоро похолодает.

Звездное небо сулит сильные морозы.

Люди, которые родились в этот день, имеют сильный характер и, скорее всего доживут до почтенного возраста.

Птицы расселись на верхушках деревьев — к сильному ветру.

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