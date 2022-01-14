Каким будет лето 2022 года, рассказала климатолог

Климатолог рассказала, каким будет лето 2022 года, передает NNS, ссылаясь на МЕТА. Согласно прогнозу, пляжный сезон начнется рано, но лето готовит нам сюрпризы.

Климатолог Светлана Бойченко отметила, что в 2022 году в Украине лето пройдет с такими же погодными перепадами, как и зима. По ее словам, тепло придет рано и будет чередоваться с большим количеством дождей.

Эксперт заявила, что пляжный сезон на Азовском море уже можно будет начинать с середины июня, а Черное море прогреется ближе к началу июля.

Температура воздуха летом будет резко падать и подниматься, что приведет к большему, чем обычно, количеству осадков и шквальных ветров. В то же время Бойченко считает, что температура летом будет держаться выше нормы и рекордные показатели передвинуться с июля-августа ближе к июню.

‘Последние тенденции таковы, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше жаркая погода была характерна для июля-августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей – большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей’, – говорит специалист.

Погода в январе – прогноз синоптиков на первый месяц 2022 года

Какой будет инфляция в Украине в 2022 году – прогноз

В 2022 году земля в Украине существенно подорожает – сколько будет стоить гектар