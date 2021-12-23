Постановка женщин на воинский учет – эта новость просто разорвала медиапространство 22 декабря вечером. Приказ, согласно которому работающие украинки обязаны зарегистрироваться в военкоматах, вступил в силу еще 17 декабря. Но только вчера об этом очень неожиданно для большинства «вспомнили». Как женщинам встать на воинский учет? Что говорят в Минобороны? Об этом ниже.

Как сообщалось ранее, среди тех, кто обязан встать на воинский учет – представительницы сотен специальностей. По факту – это практически все официально трудоустроенные женщины. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы. Однако, все еще непонятно, куда идти и как вообще действовать. Можно представить, что будет происходить в военкоматах, если миллионы женщин одновременно придут оформляться.

Постановка женщин на воинский учет: что говорят по этому поводу в Минобороны?

Здесь обещают к Новому году опубликовать инструкцию, как женщинам встать на воинский учет, сообщает NNS, ссылаясь на Фокус.

К Новому году в Украине разработают алгоритм, по которому женщины смогут вставать на воинский учет. Об этом предупредила советница главы Минобороны Наталья Воронкова.

По ее словам, алгоритм и подробная инструкция будут опубликованы на сайте профильного министерства или военкоматов.

Наталья Воронкова отметила, что в ближайшее время свяжется с несколькими военными комиссариатами и уточнит, есть ли у них план действий после вступления в силу указа Минобороны.

Замглавы профильного министерства также предположила, что женщины смогут встать на обязательный воинский учет в режиме онлайн, отправив необходимый пакет документов.

“Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет”, — подытожила Наталья Воронкова в эфире “Громадського радіо”.

Полный список специальностей, на которых распространяется приказ – ЗДЕСЬ.

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