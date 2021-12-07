Как вырастут тарифы на газ, свет и тепло в 2022 году – прогноз от Кабмина

Согласно прогнозу Кабинета Министров Украины, в 2022 году вырастут тарифы на газ, свет и тепло. И будут расти в дальнейшем – в 2023 и 2024 годах. Такую информацию с соответствующими цифрами опубликовали в консенсунс-прогнозе Минэкономики «Украина: вызовы и угрозы постпандемийного развития», сообщает NNS, ссылаясь на «Факты».

В течение ближайших трех лет тарифы на газ, свет и отопление, которые власти обещали не повышать до конца этого отопительного сезона, будут увеличиваться.

В министерстве спрогнозировали, как именно в течение ближайших трех лет будут расти цены.

Вот прогноз роста цен на газ, горячую воду и отопление, а также на электроэнергию отдельно:

Согласно прогнозу, тарифы на газ в 2022, 2023 и 2024 годах вырастут на 20, 7,5 и 10 процентов, на горячую воду и отопление — на 16, 10, 7,5 процента, а на электроэнергию — на 17,5, 10 и 5 процентов.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прогнозировал, что в 2022 году электроэнергия подорожает на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% для бизнеса; отопление и горячая вода — от 50 до 70% в зависимости от региона, а газ для потребителей — от 15 до 20% (почти 9 грн за куб).

Напомним, в Правительстве пообещали, что до конца этого отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги в Украине расти не будут. Сейчас их на существующем уровне государство удерживает искусственно. Стоимость электроэнергии для населения даже снизили с октября – правда только для тех, кто потребляет минимальное количество электричества. Граждане же, которые отапливают электроэнергией свое жилье, оказались в сложной ситуации. А в дальнейшем тариф будет расти до рыночного уровня.

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